Президент Австрии не собирается обсуждать с Путиным в Париже шпионский скандал

Вена, 10 ноября. Австрийский президент Александер Ван дер Беллен не собирается обсуждать со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Париже так называемый шпионский скандал. Об этом он заявил в эфире австрийской общественной радиостанции О-1.

На вопрос, будет ли он обсуждать с Путиным дело о подозреваемом в шпионаже отставном австрийском полковнике, Ван дер Беллен дал отрицательный ответ.

«Нет. Когда несколько десятков глав государств и президентов будут в Париже, у нас [с Путиным] не предполагается двусторонней встречи», — подчеркнул верховный главнокомандующий австрийской армии.

Ранее Ван дер Беллен назвал «аферой» шпионский скандал, разгоревшийся после задержания австрийского отставного офицера, который подозревается Веной в шпионаже в пользу России.

В субботу министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров указал на недопустимость бездоказательных обвинений со стороны Вены.