Сирия, 10 ноября. Курды лишились двух своих радикалов, подорвавшихся на СВУ к востоку от Ракки. Боевики ССА** арестовали журналиста в кантоне Африн в Алеппо. Полевые командиры «Ахрар аш-Шам» пытаются найти сторонников для ведения совместных атак против САА в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Ахрар аш-Шам»: пытается найти сторонников для ведения совместных атак против САА в Идлибе.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): арестовала одного из местных активистов в кантоне Африн на северо-западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва, из-за которого погибли два бойца SDF****, к востоку от Ракки.

Международная коалиция: ведет разведывательные полеты в окрестностях Хаджина: назвала дезинформацией сообщения о мирных жителях, убитых и раненных в ходе бомбардировок ВВС США и их союзников.

Курды: продолжают укреплять свои позиции у города Рас Аль-Айн на севере провинции Хасака.

Провинция Алеппо

Стало известно о том, что один из активистов был арестован в кантоне Африн на северо-западе провинции Алеппо. Как передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), задержанный являлся журналистом местной газеты. Предполагается, что он резко высказывался в отношении превышения полномочий со стороны исламистов. Известно, что он содержится в тюрьме группировки «Лива Султан Мурад», поддерживаемой Турцией и входящей в состав «Сирийской свободной армии» (ССА). Напомним, Африн перешел под контроль протурецких джихадистов в марте этого года в результате военной операции «Оливковая ветвь».

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (EuphratesPost) сообщает о том, что военные самолеты возглавляемой Соединенными Штатами западной коалиции приступили к разведывательным полетам над территориями, находящимися в оккупации террористической группировки. По мнению военных экспертов, силы международного альянса стремятся сохранить контроль над богатыми природными ресурсами районами Сирийской Арабской Республики (САР). Напомним, ранее поступали сообщения о том, что военные США ведут незаконную добычу нефти на сирийских месторождениях, о чем свидетельствовали снимки со спутника.

Пресс-секретарь войск международной коалиции полковник Шон Райан заявил о том, что все сообщения о большом количестве жертв среди мирного населения в районе Хаджина в результате авианалетов ВВС Соединенных Штатов и их союзников якобы являются дезинформацией. Он утверждает, что американская авиация наносила авиаудары исключительно по объектам «Исламского государства», передает портал Euphrates Post. Между тем многие местные источники регулярно сообщают о гражданских лицах, раненных или убитых самолетами западного альянса. Более того, в ходе бомбардировок на этом направлении неоднократно использовались запрещенные в большинстве стран фосфорные боеприпасы.

Провинция Идлиб

Наиболее радикальные исламистские группировки продолжают попытки сплотить вокруг себя как можно большее количество боевиков с целью совместного противостояния правительственной Сирийской арабской армии (САА) в демилитаризованной зоне в районе «Большого Идлиба». Так, полевые командиры отдельных бандгрупп «Ахрар аш-Шам», дислоцирующихся вблизи города Джиср Аш-Шугур на западе региона, призвали местные вооруженные формирования присоединиться к ним в серии готовящихся атак против правительственных войск САР, сообщает иранский портал Fars News.

Провинция Ракка

Информационный портал Masar Press Agency сообщает, что в провинции Ракка вновь произошел взрыв. СВУ было активировано недалеко от границы с соседним Дейр-эз-Зором в городе Аль-Хас, в результате чего погибли два бойца «Демократической армии Сирии» (SDF). Местные источники утверждают, что взрывное устройство было заложено джихадистами «Исламского государства». Напомним, несколько часов назад интернет-портал «Аль-Амак», подконтрольный террористической группировке, заявил о готовящемся нападении на высокопоставленного члена курдского формования. Более подробная информация о личностях убитых пока уточняется.

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают укреплять свои позиции в районе населенного пункта Рас Аль-Айн на севере провинции Хасака. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (VivaRevolt). Несколько дней назад в данном районе отмечались обстрелы со стороны турецких вооруженных сил. Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подготовке к полномасштабной военной операции по зачистке приграничных районов Сирии от курдских вооруженных формирований, что побудило курдов приостановить наступление на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор и передислоцировать свои отряды к сирийско-турецкой границе. Как известно, Анкара причисляет Рабочую партию Курдистана (РПК), а также подконтрольные ей Отряды народной самообороны (YPG) к числу террористических формирований. Накануне представитель главы государства Ибрагим Калин заявил, что обеспокоен словами спецпредставителя США по САР Джеймса Джеффри о том, что Соединенные Штаты не разделяют точку зрения Турции в данном вопросе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)