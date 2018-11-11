Нож в спину Порошенко: Гройсман решил навести на Украине порядок

Оскар Уайльд говорил: «Настоящий друг зарежет тебя спереди». На первый взгляд, здесь нет никакой связи с Владимиром Гройсманом. Так, информация…

Владимиру Борисовичу надо отдать должное. Его всегда отличали не иссякающий жизненный оптимизм и непоколебимая вера в собственные силы. Заступая на должность премьер-министра Украины, он «заклеймил ганьбой» всех своих предшественников. Мол, такую страну… загубили!

Гройсман обещал, что под его руководством дела пойдут на лад.

Даже по лицу Владимира Борисовича становилось очевидно: в экономике этот парень не промах. Всего за полтора года парламентской деятельности бывший винницкий градоначальник превратился в по-настоящему масштабную фигуру украинской политики, вдвое увеличив свои габариты. А если человек смог позаботиться о собственном благе, значит, и у других появляется надежда.

«Я вам покажу, что такое управлять экономикой!» — хорохорился политик в апреле 2016 года.

Что показал Гройсман?

После двух с половиной лет «One man show» (один мужик показал (с) — англ.) доходы украинцев оказались самыми низкими в Европе. Грустный факт вынуждены были признать даже любимые друзья с Вашингтонщины — Международный валютный фонд.

Не только за океаном, но и в Старом Свете «достижения» Киева оценивают скептически. Намедни Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в беседе с Гройсманом прямо высказался о существующем положении дел. Уважаемый гость поделился разочарованием от программы «Реформы ради инвестиций».

«К сожалению, только одно условие было выполнено. Мы могли бы использовать 10 млн, а остальные 40 млн будут потеряны. Это не то, что нас может порадовать», — признал Хан.

Украинским гражданам найти повод для радости не легче. Зарабатывая меньше всех в Европе (134-е место в мире по данным МВФ), граждане несут непосильное бремя коммунальных расходов. За время, прошедшее после Майдана, цена голубого топлива выросла почти в 12 раз. Чуть меньшими темпами, но тоже весьма существенно выросли расходы на другие коммунальные услуги и электроэнергию. Самые веселые и находчивые украинцы даже выбрали платежки за отопление в качестве костюма на Хеллоуин.

До 50% своих доходов украинцы отдают на еду. Министр социальной политики Рева дал соотечественникам ценный совет: есть надо меньше.

Дыхание выборов и зимы

На днях депутат президентского блока Алексей Гончаренко излил на Facebook всю глубину своих исторических познаний. Суть его поста сводилась к никчемности военного дела в России из глубины веков и до наших дней. По мнению политика, подлинным спасителем Москвы всегда был «генерал Мороз».

К великому сожалению для Алексея, цирковые представления под его управлением давно уже никого не смешат.

«Слушайте, страна разъезжается на глазах, наша страна, экономика вниз идет, воровство тотальное, а эти клоуны письма пишут. Отвратительно», — прокомментировал Дмитрий Гордон недавнюю мистификацию Гончаренко и Ко на тему казацкого письма в стенах парламента.

Но если уж для России союзником стал «генерал Мороз», то Украину все чаще спасает Солнце, кем бы оно ни было по званию. Светит и греет, продлевает газовым котлам летние каникулы.

Однако новая рабочая неделя ознаменуется резким похолоданием. И уже в начале декабря граждане получат новые платежки за газ с впечатляющими цифрами. К наступлению весны число фанатов «постмайданной» власти вряд ли возрастет. А в марте избиратели устремятся на избирательные участки, чтобы выбрать нового главу государства.

Чего не хватало «хорошему» премьеру?

Несмотря на провалы на всех направлениях, глава правительства Украины не отчаивается. Под занавес своей каденции он задумал навести в стране порядок, запросив ради этого благородного дела усиления собственных полномочий.

«Если вы это поддержите, я в течение трех месяцев — ответственно заявляю — наведу реальный порядок», — заверил глава правительства.

Как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Что же это предыдущие два с половиной года Гройсмана не смущал творящийся в стране хаос?

Ведь былые свои обещания Гройсман давал в условиях, существующих у него (отнюдь не узких) полномочий, не увязывал их выполнение с какими-либо дополнительными правами. Обещаний этих было много.

Владимиру Борисовичу лучше встречать на своем пути как можно меньше злопамятных людей. В частности, глава правительства обещал народу снизить цену на газ за счет увеличения собственной добычи. Обещал не идти на поводу у МВФ, и, снова-таки — не повышать стоимость газа для населения.

На деле авторское управление экономикой от Гройсмана обернулось полным фиаско. Многочисленные неудачи едва ли можно списать на брак правовых возможностей. И трудно понять, каких именно правовых возможностей не хватало правительству.

Другое дело, что в ключевых вопросах исполнительная ветвь власти (заодно с президентом) проявила откровенную импотенцию. Когда группа вооруженных людей блокировала железнодорожные пути, соединяющие Украину с мятежными республиками, Киев имел все возможности, чтобы пресечь противоправную деятельность, угрожавшую экономическим интересам государства.

Не было никакой нужды изобретать велосипед. Нужно было просто действовать по закону. Вместо этого киевские власти прибегли к совсем иной тактике. Они грозили, увещевали и торговались с преступниками. Сам Гройсман называл эти действия «борьбой с украинским народом».

Все эти метания уместились буквально в несколько дней, пока президент не сдался на милость радикалов — блокаду Донбасса узаконили указом президента. Впоследствии Гройсман оценил потери ВВП Украины от блокады в три процента.

Представляется, однако, что задача правительства в этой ситуации заключалась в ином. Государство, в частности, правительство, обязаны были защитить народ от группы преступников. А не идти у них на поводу, чтобы по осени считать убытки. Это и был тот самый момент, когда Гройсман должен был навести порядок.

По стопам Кучмы, по пятам Порошенко

Как справедливо отмечал Дядя Федор, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное.

Так же и с полномочиями. Чтобы усилить полномочия правительства и его главы, у кого-то эти полномочия нужно позаимствовать. Кто бы это мог быть? Выбор небогатый. Петру Алексеевичу вежливо предложили подвинуться. Но вряд ли Порошенко оценит такой ход своего бывшего подопечного.

К тому же, выполнение просьбы Гройсмана едва ли возможно. Компетенция главы правительства закреплена в Конституции и в профильном законе. Внедрение подобных изменений нуждается в длительной подготовке. Так что посыл Владимира Борисовича, по всей вероятности, имеет совсем другой смысл: уйти от ответственности, прикрываясь вымышленными проблемами. Спустя года в «мемуаразмах» можно будет написать: а вот дали бы мне тогда полномочия…

Для справедливости заметим, что опыт наделения правительства особыми полномочиями у Украины имеется. В начале девяностых дела в стране тоже шли неважно. Мизерные зарплаты не выплачивались вовремя, инфляция зашкаливала. В этих условиях премьер-министр получил от парламента право издавать декреты — чрезвычайные акты в сфере экономики, имевшие силу закона.

К слову, многие такие декреты, вопреки чрезвычайному характеру, прожили долгую и счастливую жизнь. Декрет «О Государственной пошлине» от 21 января 1993 года действует и поныне. А его автор известен широким кругам как второй президент Украины.

Леонид Кучма остается единственным главой государства, усидевшим два срока в бурной пучине украинской политики.

Быть может, Гройсман верит в приметы?