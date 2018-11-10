«Это афера»: президент Австрии отреагировал на шпионский скандал

Вена, 10 ноября. Австрийский президент Александер Ван дер Беллен назвал «аферой» так называемый «шпионский скандал», разгоревшийся после задержания австрийского отставного офицера, который подозревается Веной в шпионаже в пользу России. Верховный главнокомандующий австрийской армии также призвал не драматизировать вопрос об отношениях с Россией из-за этого.

«Эту аферу (дело о подозрении в шпионаже. — прим. ФАН) следует сначала расследовать», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, как могут развиваться отношения Австрии и РФ после этого дела. «Посмотрим, есть ли в ней нечто большее, чем, так сказать, выдуманная история, тогда нужно будет принимать соответствующие меры», — сказал Ван дер Беллен.

Он также призвал провести тщательное расследование.

«В настоящий момент я не вижу поводов это драматизировать», — добавил он.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что 70-летний полковник ВС Австрии в отставке якобы 20 лет сотрудничал со спецслужбами РФ. МИД РФ выразил протест послу Австрии в РФ Йоханнесу Айгнеру из-за голословных обвинений. Глава российского дипведомства Сергей Лавров указал на недопустимость бездоказательных обвинений.