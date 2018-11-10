Российские дипломаты в США посетили Бутину в день ее рождения

Вашингтон, 10 ноября. Арестованную в США россиянку Марию Бутину в день ее рождения посетили сотрудники российского посольства в Вашингтоне. Как сообщается в заявлении российского диппредставительства, опубликованном в субботу в twitter, сегодня россиянке исполнилось 30 лет.

«Сотрудники посольства России в Вашингтоне посетили сегодня Марию Бутину, — отмечается в сообщении. — Мария поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения».

В заявлении также указано, что Бутина на протяжении уже четырех месяцев находится в тюрьме по надуманным обвинениям. Диппредставительство подчеркивает, что россиянка «борется за восстановление доброго имени», «мужественно противостоит вопиющему произволу».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что необоснованное преследование Бутиной является черным пятном на репутации США.

Россиянка была задержана в США в июле этого года. Минюст США обвинил ее в шпионаже и сговоре «с целью работы агентом иностранного правительства». Сейчас ей грозит до 15 лет тюрьмы.