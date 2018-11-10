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«Я обыкновенный парень с района»: Усик рассказал, почему отказался от госнаград

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«Я обыкновенный парень с района»: Усик рассказал, почему отказался от госнаград

Киев, 10 ноября. Украинский боксер Александр Усик рассказал, по какой причине отказался от госнаград, сообщает BBC. По словам спортсмена, он не является героем.

Усик отметил, что государственных наград достойны ученые, совершающие открытия, учителя, которые обучают детей, врачи, спасающие людские жизни. 

«Мне не нужны звезды. Я обыкновенный парень — «с района», — пояснил абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. — Непонятно было бы — приехал «на район», а мне сказали бы — «Саня, ну ты че».

Боксер также отметил, что для украинцев он и так является героем.

Напомним, украинский президент Петр Порошенко увидел в победе Усика в бое с россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии «символ украинской борьбы и приближение победы».

Ранее Усик резко ответил на вопрос о территориальной принадлежности Крымского полуострова.

Автор: Тимур Румянцев
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