Тема недели: мусульманки в конгрессе, победа мертвого кандидата – промежуточные выборы в США. ФАН-ТВ

Чем запомнятся эти промежуточные выборы в США? Сразу несколькими моментами. В первую очередь небывалым числом скандалов: как во время избирательной кампании, так и в день самого голосования. Здесь важно понимать, что в случае поражения Дональду Трампу грозили серьезные неприятности со стороны демократов. Если бы последние получили большинство мест в Сенате, то перспектива импичмента американскому президенту приобретала вполне реальные очертания.

Избирательная кампания прошла под девизом «облей Трампа грязью». Критика раздавалась со всех сторон и, в первую очередь, из большинства американских СМИ. По данным телеканала Fox News, 92 процента всех публикаций о Трампе в прессе были негативными. И только восемь носили позитивный оттенок. Не обошлось без провокаций и со стороны бывшего президента США Барака Обамы и бывшего же оппонента Трампа – Хиллари Клинтон. Они обвиняли главу государства в спекуляции темой мигрантов и бряцании оружием.

Подливало масла в огонь и расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о российском «вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Рассуждения на эту тему приобрели на американской земле масштабы абсурда. Так, в октябре министерство юстиции Соединённых Штатов обвинило во вмешательстве в выборы президента главного бухгалтера ФАН Елену Хусяйнову. Кроме того, в ведомстве были уверены, что она планирует вмешаться и в ноябрьские промежуточные выборы. Дошло до того, что сотруднице агентства пришлось записывать видеообращение на эту тему.

«Я была изумлена и потрясена, но потом мое сердце наполнилось гордостью. Оказывается, простая русская женщина может помочь гражданам сверхдержавы выбрать президента, стоит только этого пожелать. Дорогие граждане всего мира! Давайте все вместе поможем американскому народу выбрать таких политиков, которые вели бы себя на Земле по-человечески», – рассказала Елена Хусяйнова.

По поводу обвинений, выдвинутых бухгалтеру ФАН, выступил и Дональд Трамп.

«Это не имеет отношения к моей кампании. Хакеры, многие из них, скорее любят Хиллари Клинтон, чем меня», – заявил американский лидер.

Ситуация с обвинением Хусяйновой вызвала у россиян смех, желание покрутить пальцем у виска и волну народного творчества, вылившуюся в целую серию мемов на тему вмешательства простого российского бухгалтера в выборы в Соединённых Штатах Америки.

Скандалы продолжились и в сам день выборов. Надо отметить, что в этот раз, по официальным данным, явка была рекордной – на участки пришли 114 миллионов американцев. Однако уже в скором времени стали появляться сообщения о различных нарушениях и странностях во время голосования – это и закрытые участки, и нехватка бюллетеней, и поломка машин для голосования, и многое другое. Горячая линия по защите выборов получила в этот день порядка 18 тысяч звонков от американцев, рассказывающих о проблемах на участках. Еще один скандал произошел на фоне губернаторских выборов во Флориде. Один из американских каналов в утреннем новостном выпуске, через несколько часов после открытия избирательных участков, опубликовал диаграмму с данными голосования якобы по итогам подсчета 99 процентов голосов. Победа была отдана демократу Эндрю Гиллуму. Впоследствии ведущий Крис Хейс опроверг информацию, однако осадок у американцев от этой истории однозначно остался. Многие восприняли ее как попытку воздействия на избирателей, другие посчитали, что в СМИ уже есть заготовки «правильных результатов». Вскоре стали известны и предварительные результаты. Самый главный – республиканцы получили большинство в Сенате. Да, большинство в Конгрессе досталось демократам, но Трамп уже назвал эти выборы «большой победой».

«В своем сегодняшнем сообщении Трамп говорит, что очень доволен результатами выборов, потому что у Белого дома есть очень хорошие инструменты работы с обеими палатами Конгресса, в том числе с Сенатом. Ведь Сенат, который попросту является самой большой надзорной плеткой над правительством Соединенных Штатов, так или иначе остается под контролем республиканцев», – отмечает член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков.

Не обошлось и без казусов. Так, в Неваде на выборах победил… мертвый кандидат. Дэннис Хоф выиграл на праймериз, а потом скоропостижно скончался. Однако его кандидатуру не стали убирать из бюллетеней. Более того, на избирательных участках были размещены предупреждения о том, что он мертв. Тем не менее, он набрал более 68 процентов голосов и опередил свою демократическую соперницу Лесю Романов. Теперь республиканцы должны предложить ему замену.

Кстати, на этих выборах впервые в Конгресс США прошли две женщины-мусульманки. Они будут представлять штаты Миннесота и Детройт. Одна из них – Ильхэн Омар – вместе со своей семьей сбежала из Сомали после начала гражданской войны, а вторая – Рашида Талиб – мигрантка из Палестины.

На следующий день после того, как в США прошли промежуточные выборы, Дональд Трамп отправил в отставку генерального прокурора, министра юстиции Джеффа Сешнса. Это вызвало крайне негативную реакцию американцев – в Вашингтоне сотни человек вышли на акцию протеста. Они требуют отставки главы государства и призывают к революции. Промежуточные выборы в США показали, что единства в американском народе нет, американское общество расколото и, по мнению экспертов, находится на грани холодной гражданской войны.