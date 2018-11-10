Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

В ООН анонсировали создание всемирной цифровой сети по борьбе с терроризмом

39
0 Оставить комментарий

В ООН анонсировали создание всемирной цифровой сети по борьбе с терроризмом

Москва, 10 ноября. Заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков сообщил, что в 2019 году будет создана всемирная цифровая сеть координаторов по борьбе с терроризмом. По его словам, это станет важным элементом диалога по безопасности.

Как отметил Воронков, создание подобной сети повлияет на укрепление существующих антитеррористических партнерств и взаимодействие стран-членов ООН в направлении дальнейшего развития международного сотрудничества.

Ранее заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил, что Россия и США обсуждают нормы и параметры воссоздания рабочей группы по антитеррору, о которой шла речь на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.