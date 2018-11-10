В ООН анонсировали создание всемирной цифровой сети по борьбе с терроризмом

Москва, 10 ноября. Заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков сообщил, что в 2019 году будет создана всемирная цифровая сеть координаторов по борьбе с терроризмом. По его словам, это станет важным элементом диалога по безопасности.

Как отметил Воронков, создание подобной сети повлияет на укрепление существующих антитеррористических партнерств и взаимодействие стран-членов ООН в направлении дальнейшего развития международного сотрудничества.

Ранее заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил, что Россия и США обсуждают нормы и параметры воссоздания рабочей группы по антитеррору, о которой шла речь на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки