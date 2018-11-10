Последние штрихи: в Париже готовятся отметить столетие окончания Первой мировой войны

Столетие со дня окончания Первой мировой войны широко отметят в Париже в воскресенье, 11 ноября. Кульминацией торжественных мероприятий станет церемония у Триумфальной арки, в которой примут участие главы государств, руководители ООН и ряда европейских организаций. О том, как в Париже идет подготовка к празднованию знаменательной даты — в материале Федерального агентства новостей.

В настоящее время во французской столице наносят последние «штрихи» в подготовке мероприятий. Строительные бригады готовят площадку для выступлений лидеров, расставляют стулья, устанавливают шатры. Погода в Париже неблагосклонна — идет сильный дождь. Синоптики обещают, что хмурое небо и ливни будут господствовать во французской столице вплоть до понедельника.

«Льет просто зверски. В Париже не умеют, в отличие от Москвы, разгонять тучи или не хотят, не знаю...» — заявил ФАН первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он добавил, что центр города перекрыт, половина Парижа перекопана, и выглядит французская столица совсем не по-праздничному — грязной и неухоженной. Вокруг Триумфальной арки строят сцену и ставят несколько рядов стульев.

Город, который уже начал принимать гостей, прибывших для участия в мероприятиях, посвященных столетию окончания Великой войны — именно так французы именуют Первую мировую войну — выглядит грязным и неухоженным, к тому же практически весь перекопан.

«Не знаю, что [президент Франции Эммануэль] Макрон хочет предъявить в качестве своих достижений... Только телекартинка может спасти [праздник]. Грязно, мокро, сыро, промозгло. Но зато по всем каналам во Франции крутят, как Макрон с Трампом (президент США Дональд Трамп. — Прим. ФАН) разговаривают (лидеры Франции и США провели в субботу переговоры). У Трампа получилось как в бизнес-делах, потому что он «наехал» на Макрона, и в итоге тот сидит на видео, трогает Трампа за коленку и говорит, что Европа готова нести большую часть расходов по НАТО», — поделился впечатлениями Малькевич.

Согласно программе, которая оказалась в распоряжении Федерального агентства новостей, французский лидер, главы государств и правительств прибудут на мероприятие в 11.00 по местному времени. Макрон поприветствует гостей, а затем прозвучит гимн Франции в исполнении хора французской армии.

Французские старшеклассники прочтут свидетельства, написанные солдатами во время боевых действий на западном фронте в 1918 году. В перерывах между зачитыванием воспоминаний участников тех событий оркестр исполнит известные музыкальные партии. Среди приглашенных — российско-британский дирижер Василий Петренко, который возглавляет Филармонический оркестр Осло и Ливерпульский королевский симфонический оркестр.

«1918 год. Солдаты на всех континентах сражались и умирали тысячами. 11 ноября в 11.00 утра прозвучали горн и колокола, возвещающие о перемирии. Важный поворотный момент на пути к миру. В своих тетрадях и переписке женщины и мужчины, как дома, так и на фронте, свидетельствовали об этом», — говорится в пресс-релизе.

Макрон и присутствующие на церемонии гости отдадут почести погибшим во время Первой мировой войны у вечного огня на могиле Неизвестного солдата. После этого французский президент обратится к участникам торжеств. Завершится мероприятие минутой молчания.

В этот же день начнет свою работу Парижский форум мира, лозунг которого: «Мир — это не просто прекращение войны». На конференциях ожидается присутствие представителей неправительственных организаций и мировых лидеров. Форум пройдет в выставочном центре Гранд-аль в парижском парке Ла-Вилетт.