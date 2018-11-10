ПФР объяснил механизм выплаты пенсий работающим пенсионерам

Москва, 10 ноября. Согласно действующему законодательству, работающие пенсионеры в России не получают социальную пенсию по старости, о чем сообщили в Пенсионном фонде России.

Как рассказали журналистам в пресс-службе ПФР, это действующая много лет норма, которая закреплена в федеральном законе о пенсиях по государственному обеспечению — пункт 5 статьи 11 166-ФЗ

В рамках закона социальную пенсию получают только те граждане, которым не хватило страхового стажа или баллов для назначения страховой пенсии. Ее начинают выплачивать лишь в том случае, если человек уже не работает. Работающие же граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию.

Напомним, ранее Совет Федерации одобрил закон о сохранении льгот по имущественным налогам для граждан предпенсионного возраста.