Политика России: «прогулка с цветами» и митинг – как коммунисты отметили годовщину революции. ФАН-ТВ

Санкт-Петербург – колыбель трех революций. И именно здесь коммунисты всех оттенков красного решили провести мероприятия в честь 101-й годовщины Великой Октябрьской революции. Какой по-настоящему красный день календаря может обойтись без митинга?

Как в том далеком октябре, единства среди революционеров нет и сейчас. «Коммунисты России» спокойно согласовали и провели митинг в Свердловском саду северной столицы. Правда, на митинг пришло не больше полусотни человек, но это не расстроило собравшихся. Лучше меньше, да лучше, как говорил великий Ленин.

«Ну, конечно, хотелось бы больше людей. Ну, мы понимаем, что день рабочий. Поэтому люди не могут уйти с работы. Хотя если бы был праздничный день, как это было в советское время, было бы гораздо больше. Но всё равно, я считаю, что по-боевому, хорошо! Были очень хорошие, интересные выступления», – рассказал Сергей Малинкович руководитель Петербургского отделения «Коммунисты России».

Выступающие поговорили о современных проблемах, высказались против «десоветизации», собрали подписи против переименования аэропорта «Пулково». Последователи революционеров в этом вопросе оказались против изменений.

А вот КПРФ не смогли согласовать с правительством города памятный марш от площади Ленина до крейсера «Аврора». Помешал напряженный пешеходный и автомобильный трафик буднего дня, на который выпала дата. Впрочем, партии Геннадия Зюганова взамен были предложены целых пять площадок на выбор: Полюстровский или Удельный парк, Сад 30-летия Октября, Южно-Приморский парк и даже актовый зал Смольного. Но представители КПРФ были непреклонны в своем желании пройти по Петроградской набережной.

Результатом стала «прогулка с цветами», в которой, по словам организаторов, приняли участие около пяти сотен человек.

«Нам не согласовали ни шествие, ни митинг … – … это у нас прогулка!», – отметили участники акции.

Участники шествия возложили цветы к «Авроре» и мирно разошлись. Все обошлось без эксцессов, хотя сотрудники полиции все же задержали молодого человека, устроившего одиночный пикет возле революционного крейсера.

Парень не принимал участия в митинге коммунистов. Он стоял с плакатом в руках на Петроградской набережной недалеко от митингующих. На плакате был написан лозунг: «1917 год – начало века терроризма и садизма».

Возмутился запретом лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что отказ в проведении митинга у «Авроры» – это провокация, и о национальном примирении не может быть и речи. Поделился главный коммунист страны и своими планами на празднование 101-й годовщины Октябрьской революции.

«Великий праздник! Буду отмечать под ленинским лозунгом «Вся власть Советам!». Проведем манифестацию, большой митинг и концерт в Москве. А выпить? Как же без этого? Конечно, выпьем», – рассказал политик.

И действительно, 7 ноября в Москве состоялись многотысячное шествие и митинг. На последнем перед собравшимися выступил Геннадий Зюганов. Он поздравил всех, кто пришёл на мероприятие, вспомнил Ленина, пожурил Николая II и завёл речь о мире справедливости – мире Советов. Традиционно лидер КПРФ перешёл на обсуждение западных стран. Не забыл Зюганов упомянуть о прошедших шестого ноября промежуточных выборах в Соединённых Штатах Америки.

«Сегодня американские демократы радуются своей якобы победе на выборах в нижнюю палату Конгресса. Да, у них там будет небольшое преимущество. Но Трамп выиграл выборы в Сенат, и не пропустит ни одного ненужного ему закона. Трамп укрепил свои позиции и в губернаторском корпусе. Именно губернаторы будут определять через два года судьбу президентских выборов. Ведь в Америке такая же власть, как и у нас. Она давит любые честные выборы, подкупает и организует «полицейщину» для контроля над всеми неугодными», – подчеркнул Геннадий Зюганов.

Достаточно длинным выступлением Геннадия Зюганова митинг на Театральной площади не закончился – молодым коммунистам вручали комсомольские билеты, выступали соратники лидера КПРФ, звучали культовые революционные композиции «И вновь продолжается бой», «Вихри враждебные», «Смело товарищи в ногу».

Завершился митинг резолюцией, за которую участники мероприятия проголосовали единодушно.