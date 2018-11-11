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Политика России: «прогулка с цветами» и митинг – как коммунисты отметили годовщину революции. ФАН-ТВ

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Санкт-Петербург – колыбель трех революций. И именно здесь коммунисты всех оттенков красного решили провести мероприятия в честь 101-й годовщины Великой Октябрьской революции. Какой по-настоящему красный день календаря может обойтись без митинга?

Как в том далеком октябре, единства среди революционеров нет и сейчас. «Коммунисты России» спокойно согласовали и провели митинг в Свердловском саду северной столицы. Правда, на митинг пришло не больше полусотни человек, но это не расстроило собравшихся. Лучше меньше, да лучше, как говорил великий Ленин.

Политика России: «прогулка с цветами» и митинг – как коммунисты отметили годовщину революции. ФАН-ТВ

«Ну, конечно, хотелось бы больше людей. Ну, мы понимаем, что день рабочий. Поэтому люди не могут уйти с работы. Хотя если бы был праздничный день, как это было в советское время, было бы гораздо больше. Но всё равно, я считаю, что по-боевому, хорошо! Были очень хорошие, интересные выступления», – рассказал Сергей Малинкович руководитель Петербургского отделения «Коммунисты России».

Выступающие поговорили о современных проблемах, высказались против «десоветизации», собрали подписи против переименования аэропорта «Пулково». Последователи революционеров в этом вопросе оказались против изменений.

А вот КПРФ не смогли согласовать с правительством города памятный марш от площади Ленина до крейсера «Аврора». Помешал напряженный пешеходный и автомобильный трафик буднего дня, на который выпала дата. Впрочем, партии Геннадия Зюганова взамен были предложены целых пять площадок на выбор: Полюстровский или Удельный парк, Сад 30-летия Октября, Южно-Приморский парк и даже актовый зал Смольного. Но представители КПРФ были непреклонны в своем желании пройти по Петроградской набережной.

Результатом стала «прогулка с цветами», в которой, по словам организаторов, приняли участие около пяти сотен человек.

«Нам не согласовали ни шествие, ни митинг …  – … это у нас прогулка!», – отметили участники акции.

Политика России: «прогулка с цветами» и митинг – как коммунисты отметили годовщину революции. ФАН-ТВ

Участники шествия возложили цветы к «Авроре» и мирно разошлись. Все обошлось без эксцессов, хотя сотрудники полиции все же задержали молодого человека, устроившего одиночный пикет возле революционного крейсера.

Парень не принимал участия в митинге коммунистов. Он стоял с плакатом в руках на Петроградской набережной недалеко от митингующих. На плакате был написан лозунг: «1917 год – начало века терроризма и садизма».

Возмутился запретом лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что отказ в проведении митинга у «Авроры» – это провокация, и о национальном примирении не может быть и речи. Поделился главный коммунист страны и своими планами на празднование 101-й годовщины Октябрьской революции.

«Великий праздник! Буду отмечать под ленинским лозунгом «Вся власть Советам!». Проведем манифестацию, большой митинг и концерт в Москве. А выпить? Как же без этого? Конечно, выпьем», – рассказал политик.

И действительно, 7 ноября в Москве состоялись многотысячное шествие и митинг. На последнем перед собравшимися выступил Геннадий Зюганов. Он поздравил всех, кто пришёл на мероприятие, вспомнил Ленина, пожурил Николая II и завёл речь о мире справедливости – мире Советов. Традиционно лидер КПРФ перешёл на обсуждение западных стран. Не забыл Зюганов упомянуть о прошедших шестого ноября промежуточных выборах в Соединённых Штатах Америки.

Политика России: «прогулка с цветами» и митинг – как коммунисты отметили годовщину революции. ФАН-ТВ

«Сегодня американские демократы радуются своей якобы победе на выборах в нижнюю палату Конгресса. Да, у них там будет небольшое преимущество. Но Трамп выиграл выборы в Сенат, и не пропустит ни одного ненужного ему закона. Трамп укрепил свои позиции и в губернаторском корпусе. Именно губернаторы будут определять через два года судьбу президентских выборов. Ведь в Америке такая же власть, как и у нас. Она давит любые честные выборы, подкупает и организует «полицейщину» для контроля над всеми неугодными», – подчеркнул Геннадий Зюганов.

Достаточно длинным выступлением Геннадия Зюганова митинг на Театральной площади не закончился – молодым коммунистам вручали комсомольские билеты, выступали соратники лидера КПРФ, звучали культовые революционные композиции «И вновь продолжается бой», «Вихри враждебные», «Смело товарищи в ногу».

Завершился митинг резолюцией, за которую участники мероприятия проголосовали единодушно.

Автор: Евгений Кайбе
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