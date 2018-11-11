Сирия, 11 ноября. «Спящие ячейки» YPG активизировали подпольную деятельность в провинции Алеппо. Боевики «Ан-Нусры»*** подозреваются в похищении врачей в Идлибе. САА уничтожила порядка 20 исламистов в северной части Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостояли боевикам юго-западнее Алеппо; нанесли удары по укрепрайонам террористов у города Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора; продолжили разведывательную операцию в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва на западе Алеппо и в городе Ракка; сообщило о преступлениях коалиции США на юго-востоке САР; заявило о готовящемся покушении на одного из высокопоставленных лидеров SDF**** в Ракке.

«Тахрир Аш-Шам»: задержала 12 человек, обвиненных в членстве в ИГИЛ1, в провинции Идлиб; подозревается в похищении врачей в зоне «Большого Идлиба».

«Джейш Аль-Изза»: понесла потери в ходе боев с САА на севере провинции Хама.

Курды: подверглись нападениям террористов ИГ1 вблизи нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре; пополнили свои ряды в Хасаке; подозреваются в установке СВУ в северной части Алеппо.

ВС Турции: направили очередной военный конвой на север Хамы.

Международная коалиция: продолжила проводить авианалеты на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки в западной части Алеппо продолжились стычки между правительственными силами и боевиками вооруженной оппозиции. Интернет-портал Halab Today TV сообщал о столкновениях в районе населенного пункта Халса. Информации о потерях сторон в живой силе или военной технике не поступало.

В первой половине дня произошел взрыв в городе Аль-Атариб. Военный источник в сети Twitter (jisrtv) передавал, что бомба была установлена джихадистами «Исламского государства», осуществляющими подпольную деятельность в зонах контроля боевиков. Позднее также поступали данные о детонации заминированных мотоциклов в населенных пунктах Аль-Баб и Кабасин, оккупированных исламистами протурецких группировок. В организации этих двух взрывов подозреваются члены «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG), активизировавшие вылазки в преддверии столкновений с вооруженными силами Турции и их союзниками.

Провинция Дейр-эз-Зор

В течение дня проправительственные отряды выполняли работы по укреплению своих позиций на западном побережье Евфрата, дабы противостоять возможным атакам со стороны террористов «Исламского государства». Как передавал медиапортал Masar Press Agency, проасадовские ополченческие силы заминировали западный берег Евфрата, а также приступили к обстрелам оборонительных сооружений террористической группировки в «Хаджинском кармане». Отмечалось, что удары нанесли бойцы «сооторо», передислоцированные в Дейр-эз-Зор из Хасаки двумя днями ранее. Напомним, в этом месяце угроза нападений боевиков серьезно возросла в силу того, что курды отступают в направлении границы с Турцией, что побуждает ИГИЛ активизировать военные действия на юго-востоке Сирии.

На территориях, пока еще находящихся под контролем «Демократических сил Сирии» (SDF), вновь произошли рейды радикалов «спящих ячеек» ИГИЛ. Нападению подверглись районы нефтяных полей Сайджан, Азрак и Маллаха, о чем заявлял Twitter-канал (VivaRevolt). Сведений о нанесенном курдам уроне все еще не поступало.

Поддерживающие SDF силы международной коалиции продолжили проводить авианалеты в районе Хаджина. Как передавал военный источник в Twitter (TeriKhamushiKiQ), ссылаясь на видеозапись, обнародованную террористами, разрушения в городе походят на результаты бомбардировок США в Ракке.

Провинция Идлиб

Боевики террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1*** приступили к спецоперации по поиску подпольных ячеек «Исламского государства» в регионе, заявлял новостной портал Step News Agency. В ходе обысков в населенном пункте Тель Маннас джихадистами были задержаны как минимум 12 подозреваемых.

Стало известно об участившихся случаях похищения медработников членами исламистских формирований. Согласно информации военного источника в сети Twitter (SSCupdate), в последнее время около 15 врачей и фармацевтов пропали без вести. Местные активисты полагают, что вина за похищение большинства из них лежит на радикалах «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Таким образом, и без того бедственная гуманитарная ситуация в регионе продолжает ухудшаться.

Тем временем агенты Сирийской арабской армии (САА) обнародовали новую видеозапись, на которой запечатлены опорные пункты боевиков в Идлибе. На этот раз шпионы сирийской разведки действовали в подконтрольном формированию «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» городе Тафтаназ к северо-востоку от административного центра региона.

Провинция Ракка

В Ракке вновь произошли взрывы. По данным военного источника в сети Twitter (HosengHesen), детонировали два СВУ, заложенные в центральных районах административного центра провинции, в результате чего несколько гражданских лиц получили ранения. Местные активисты предположили, что бомбы были заложены членами «спящих ячеек» «Исламского государства», которые продолжают скрываться в северных районах провинции, подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF). Таким образом, несмотря на то, что Ракка перешла под контроль проамериканских курдских сил больше года назад, мирные жители все еще находятся в опасности вследствие повторяющихся рейдов террористов.

Во второй половине дня джихадисты через подконтрольные ресурсы в соцсетях заявили о том, что готовят покушение на одного из высокопоставленных лидеров «демократической армии». После этого появились данные о взрыве, прогремевшем в городе Аль-Хас недалеко от границы с Дейр-эз-Зором, который привел к гибели двух курдских бойцов.

Провинция Хама

На севере Хамы на протяжении суток не прекращались вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами исламистских группировок. Как предавал Twitter-канал (VivaRevolt), интенсифицировалось противостояние с радикалами «Джейш Аль-Иззы». В результате засады, устроенной военнослужащими правительственных сил, был ликвидирован как минимум 21 боевик, тогда как еще около 25 получили ранения. Столкновения фиксировались вблизи контрольно-пропускного пункта «Зелин» и города Аз-Залакият, передавало информационное агентство Al Masdar News.

Позднее стало известно о новой вылазке джихадистов на позиции армии САР. Сообщалось о том, что группа боевиков попыталась прорвать оборону САА на линии соприкосновения сил сторон, однако в ходе боев один из радикалов попал в окружение и совершил самоподрыв, прежде чем его успели взять в плен. Предполагалось, что он являлся членом так называемых спецотрядов боевиков «ингимаси». Вечером джихадисты предприняли еще одну попытку нападения у населенного пункта Телль Малях, которая также была отбита.

Поступали данные о прибытии очередной военной колонны вооруженных сил Турции на пункт наблюдения в районе города Мурек. Об этом сообщал на своей странице в сети Twitter военный источник (IdlibPlus).

Провинция Хасака

К рядам «Демократических сил Сирии»**** (SDF) накануне присоединились порядка 5000 новых бойцов. Согласно информации Twitter-канала (VivaRevolt), призывники прошли обучение в тренировочных лагерях курдских отрядов. Местные активисты заявляли о том, что многие из них были призваны в рамках принудительной мобилизации, что в дальнейшем может стать причиной их дезертирства. Напомним, двумя днями ранее порядка 130 новобранцев бежали, получив приказ готовиться к столкновениям с турецкими вооруженными силами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)