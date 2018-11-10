Эксперт объяснил, в каком случае Украину ждет развал

Москва, 10 ноября. Слова депутата Верховной рады Натальи Королевской о возможном развале Украины из-за отсутствия мира прокомментировал член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

Он напомнил, что в Донбассе уже четыре года идет гражданская война в вооруженной форме, в других формах она происходит по всей Украине. Это говорит о том, что мира в этой стране нет, подчеркнул эксперт.

Кроме того, после госпереворота на Украине народ страны разделился. Сейчас 50% населения поддерживает власть, остальные против нее, отметил Зудин.

При этом большое размежевание украинских граждан происходит потому, что Киев проводит различными способами «насильственную украинизацию». Ситуация с предоставлением Украине автокефалии также играет серьезную роль.

Зудин считает, что на Украине уже произошел внутренний распад государства. Существенную роль в этом играет внешняя поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза.

«Если она ослабнет, то при сохранении этих конфликтов украинское государство может разрушиться», — выразил мнение эксперт.

Не исключено, что западные кураторы Украины решат, что выгоднее дать отмашку для раздела и распада, добавил Зудин, передает RT.