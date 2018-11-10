Климкин пригрозил России санкциями из-за выборов в Донбассе

Киев, 10 ноября. Украина усилит международные санкции в случае проведения выборов в республиках Донбасса — ДНР и ЛНР, о чем заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

«И мы с нашими партнерами уже работаем над этим», — написал министр в своем Twitter.

Климкин также считает, выборы в Донбассе является «преступлением против Украины».

«За преступления обязательно будет наказание, конечно, в виде санкций», — сказал глава украинского МИД.

Климкин также призвал жителей Донбасса не участвовать в голосовании, обвинив РФ в том, что она «не хочет мира». Когда киевские власти будут проводить выборы в Донбассе, то тогда голоса местных жителей будут важны, добавил министр.

Ранее еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что Евросоюз не признает выборы в Донбассе. В Брюсселе считают, что они якобы противоречат минскому процессу. В Луганской народной республики объяснили, почему выборы в Донбассе не идут вразрез с «Минском-2».

Напомним, что Киев постоянно обвиняет Москву в участии в вооруженном конфликте в Донбассе, хотя Москва является посредником в урегулировании кризиса. Россия неоднократно призывала Киев и республики Донбасса к прямому диалогу.