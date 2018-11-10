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В России могут запретить продажу алкоголя в барах, расположенных в жилых домах

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В России могут запретить продажу алкоголя в барах, расположенных в жилых домах

Москва, 10 ноября. Законопроект, запрещающий продажу алкоголя ночью в барах, которые расположены в жилых домах и пристройках к ним, внесен в Госдуму. Документ подготовило законодательное собрание Краснодарского края.

Законопроект предлагает наложить запрет на розничную продажу алкоголя в таких точках с 23.00 до 11.00 часов по местному времени.

По словам региональных законодателей, жители Краснодарского края, проживающие в домах, на цокольных и первых этажах которых расположены предприятия торговли и общепита, направляют свои жалобы в органы власти и местного самоуправления. Как правило, покупатели алкогольных напитков распивают их на детских площадках, во дворах этих же домов. Тем самым они нарушают санитарный и общественный порядок.

Напомним, ранее сообщалось, что за пять лет продажи алкогольной и табачной продукции в России должны снизиться на 10% и 20% соответственно. 

Автор: Тимур Румянцев
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