Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия потребовала от СБ ООН остановить авианалеты коалиции США

56
0 Оставить комментарий

Сирия потребовала от СБ ООН остановить авианалеты коалиции США

Дамаск, 10 ноября. Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики потребовало от Совбеза ООН принять срочные и решительные меры по прекращению авианалетов коалиции во главе с США, которые ведут к гибели мирного населения, о чем сообщает агентство SANA.

В СБ ООН было направлено послание МИД САР, в котором отмечается, что 26 мирных жителей, в большинстве своем женщины и дети, стали жертвами недавних ударов ВВС коалиции по городу Хаджин.

В документе подчеркивается, что данное военное преступление разоблачает лживые утверждения США о том, что коалиция борется в Сирии с террористами. Результат деятельности коалиции — уничтожение экономической инфраструктуры и гибель мирных граждан.

Сирийское дипведомство призвало СБ ООН создать независимый и нейтральный механизм для расследования военных преступлений, которая совершила коалиция в САР.

Добавим, что международная коалиция во главе с США находится в САР с 2014 года незаконно. Ее действия проводятся без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН. Кроме того, американцы поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с террористами.
 

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.