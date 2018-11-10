Сирия потребовала от СБ ООН остановить авианалеты коалиции США

Дамаск, 10 ноября. Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики потребовало от Совбеза ООН принять срочные и решительные меры по прекращению авианалетов коалиции во главе с США, которые ведут к гибели мирного населения, о чем сообщает агентство SANA.

В СБ ООН было направлено послание МИД САР, в котором отмечается, что 26 мирных жителей, в большинстве своем женщины и дети, стали жертвами недавних ударов ВВС коалиции по городу Хаджин.

В документе подчеркивается, что данное военное преступление разоблачает лживые утверждения США о том, что коалиция борется в Сирии с террористами. Результат деятельности коалиции — уничтожение экономической инфраструктуры и гибель мирных граждан.

Сирийское дипведомство призвало СБ ООН создать независимый и нейтральный механизм для расследования военных преступлений, которая совершила коалиция в САР.

Добавим, что международная коалиция во главе с США находится в САР с 2014 года незаконно. Ее действия проводятся без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН. Кроме того, американцы поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с террористами.

