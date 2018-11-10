СК РФ назвал вероятную причину гибели семьи в Электростали

Электросталь, 10 ноября. Четыре человека, тела которых были обнаружены в квартире дома в подмосковной Электростали, вероятно, отравились грибами, о чем сообщает СК РФ.

Тела мужчины, женщины и двоих детей 2009 и 2016 г.р. без видимых признаков насильственной смерти были обнаружены в субботу в квартире дома по улице Победы. В настоящее время на месте работают криминалисты и следователи. Они не выявили утечки газа.

По предварительной версии, семья скончались в результате пищевого отравления. В ходе осмотра места происшествия изъяты продукты. Одна из версий гибели семьи — отравление грибами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что были установлены личности погибших. Это Олеся Г., Рафик З., Руслан Г. 2009 года рождения и Виктор Г. 2016 года рождения.