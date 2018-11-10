Главные новости 10 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 10 ноября.

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко прервал свое выступление в Skype на российском телеканале, посчитав, что ведущие солгали, когда представляли его. Геращенко сбежал с эфира программы на российском телеканале.

Украинцы возмущены требованием американского посла в Киеве Мари Йованович отказаться от развития добычи угля в стране в пользу американских поставок. «Мы же все-таки независимая страна»: украинцы сочли унизительным требование посла США по добыче угля.

Серьезный пожар зафиксировали рано утром в субботу в гипермаркете «Лента» на набережной Обводного Канала в Санкт-Петербурге. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей. ФАН публикует видео горящего гипермаркета «Лента» в Петербурге.

Житель поселка Щелкун в Свердловской области Михаил Неуймин из-за разгильдяйства служб ЖКХ отказывался оплачивать коммунальные услуги в течение семи лет. При этом ему удалось отсудить у коммунальщиков сумму, втрое превышающую его долг по кварплате. Житель Урала рублем наказал разгильдяйских коммунальщиков.

На место пожара в гипермаркете «Лента» на набережной Обводного канала лично приехал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил оперативность действий пожарных на происшествии и необходимость выделения дополнительных средств. Александр Беглов: «Пожарным нужны дополнительные финансовые средства». ФАН-ТВ.

Эксперт прокомментировал желание японского премьер-министра Синдзо Абэ ускорить обсуждение ситуации с Курильскими островами. «Японии рассчитывать не на что»: эксперт оценил перспективу диалога Японии с РФ по Курилам.

Украинские силовики обстреляли Донецк при помощи артиллерии. Противостояние ВСУ и Нацгвардии набирает обороты из-за контрабанды. Украинские СМИ оболгали выборы в ДНР и ЛНР. Донбасс сегодня: Киев обстрелял Донецк, ВСУ конфликтует с Нацгвардией, СМИ оболгали выборы в ДНР.

Запад ненавидит Россию за то, что она проводит собственную внешнюю политику и не делает то, что говорят. «Она не делает, что ей говорят»: политолог рассказал о причинах ненависти Запада к России.

Количество небоевых потерь в украинской армии свидетельствует о тотальном разложении ВСУ, считает военный корреспондент пресс-службы оборонного ведомства Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань. «Тотальное разложение ВСУ»: в ДНР объяснили, о чем говорят небоевые потери украинской армии.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал новые санкции США против России, которые были введены из-за разногласий по вопросам Крыма и Донбасса. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter и призвал «других партнеров» Киева последовать примеру Вашингтона. «Включите разок горячую воду»: украинцы напомнили Порошенко, кому вредят санкции против РФ.