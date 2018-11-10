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На Украине радикалы взбунтовались против маршрутчиков, отказывавшихся перевозить их бесплатно

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На Украине радикалы взбунтовались против маршрутчиков, отказывавшихся перевозить их бесплатно

Киев, 10 ноября. Украинские радикалы устроили в Киеве на автовокзале на Демеевке акцию против маршрутчиков, которые отказываются бесплатно возить бойцов и ветеранов АТО.

Радикалы обвиняют водителей маршруток в том, что они отказываются возить их бесплатно, как положено по закону.

Отмечается, что акция завершилась в 13.20. В целом во время акции протеста никто не пострадал.

Во время «бунта» активисты радикальной организации «С14» (запрещена в России) окружили автобус с вывеской «Киев – Москва». Водитель, увидев толпу, снял табличку и заперся в автобусе. «Борцы за справедливость» обклеили транспортное средство наклейками.

На Украине радикалы взбунтовались против маршрутчиков, отказывавшихся перевозить их бесплатно

Еще часть радикалов отправилась к кассам с требованием выполнять украинское законодательство. Они напомнили кассирам, что в стране действует закон о социальной защите участников АТО, который должен выполняться.

Кроме того, активисты расписали вокзал различными надписями, среди которых «уважайте бойцов», «тут не уважают защитников».

На Украине радикалы взбунтовались против маршрутчиков, отказывавшихся перевозить их бесплатно

Ранее скандал разгорелся в одной из маршруток в Киевской области – водитель отказал в бесплатном проезде бывшему участнику АТО. Украинского бойца, несмотря на предъявление необходимых документов, так и не пустили в салон транспорта. Пассажиры с возмущением интересовались, почему они должны содержать бойцов АТО.

Автор: Дарья Смолина
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