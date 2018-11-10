На Украине радикалы взбунтовались против маршрутчиков, отказывавшихся перевозить их бесплатно

Киев, 10 ноября. Украинские радикалы устроили в Киеве на автовокзале на Демеевке акцию против маршрутчиков, которые отказываются бесплатно возить бойцов и ветеранов АТО.

Радикалы обвиняют водителей маршруток в том, что они отказываются возить их бесплатно, как положено по закону.

Отмечается, что акция завершилась в 13.20. В целом во время акции протеста никто не пострадал.

Во время «бунта» активисты радикальной организации «С14» (запрещена в России) окружили автобус с вывеской «Киев – Москва». Водитель, увидев толпу, снял табличку и заперся в автобусе. «Борцы за справедливость» обклеили транспортное средство наклейками.

Еще часть радикалов отправилась к кассам с требованием выполнять украинское законодательство. Они напомнили кассирам, что в стране действует закон о социальной защите участников АТО, который должен выполняться.

Кроме того, активисты расписали вокзал различными надписями, среди которых «уважайте бойцов», «тут не уважают защитников».

Ранее скандал разгорелся в одной из маршруток в Киевской области – водитель отказал в бесплатном проезде бывшему участнику АТО. Украинского бойца, несмотря на предъявление необходимых документов, так и не пустили в салон транспорта. Пассажиры с возмущением интересовались, почему они должны содержать бойцов АТО.