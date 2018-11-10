В МИД РФ не видят признаков готовности НАТО разблокировать диалог по военной линии

Москва, 10 ноября. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Москва не видит признаков готовности НАТО разблокировать контакты с Россией по военной линии.

По словам дипломата, заявления представителя альянса о том, что НАТО заинтересовано в поиске путей деэскалации, в том числе недопущения опасных военных инцидентов, не проходят мимо внимания российской стороны.

Грушко указал на то, что опасность непреднамеренных военных инцидентов серьезно возросла, многие регионы стали регионами повышенной военной активности в результате расширения НАТО. В связи с этим Москва разделяет такой подход НАТО к военным делам.

При этом без участия военных невозможно говорить о создании инструментария по предотвращению опасных инцидентов. Грушко пояснил, что именно военные могут сами определять все те вещи, которые на сегодня составляют правила поведения государств в военной сфере. Это определение безопасных дистанций, правил прохождения судов, облета самолетами.

Грушко указал на отсутствие признаков того, что политические сигналы Североатлантический альянс готов подкрепить конкретными делами, «а в качестве первого шага хотя бы разблокировать нормальную коммуникацию между военными в Брюсселе и по линии столиц», передает ТАСС.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия неоднократно предлагала НАТО возобновить прерванный по инициативе альянса диалог, однако западные партнеры всякий раз отвечали отказом.