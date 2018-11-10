Бизнесмен Рыболовлев вернулся в Россию после задержания в Монако

Москва, 10 ноября. Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев покинул Монако, где он находился под судебным контролем, и сейчас пребывает в российской столице. Информацию об этом подтвердил его представитель Дмитрий Чечкин.

По его словам, бизнесмена освободили под условие судебного контроля. Он не ограничен в перемещениях, покидать Монако ему не запрещено, уточнил Чечкин, передает ТАСС.

6 ноября Рыболовлева задержали в Монако для дачи показаний. Власти страны также обыскали его апартаменты в особняке «Бель эпок» и офис. В ходе обысков были изъяты документы, мобильные телефоны и компьютеры. Под стражу были взяты адвокат миллиардера Татьяна Бершеда, а также несколько экс-высокопоставленных чиновников судебного аппарата Монако. В СМИ позже появилась информация, что Рыболовлева обвинили в «активной торговле влиянием, активной коррупции, причастности к нарушению профессиональной тайны следствия». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за развитием ситуации с задержанием бизнесмена.