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УПЦ отреагировала на предложение сменить название

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УПЦ отреагировала на предложение сменить название

Киев, 10 ноября. В Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что каноническая УПЦ получила свое название раньше, чем Украина как государство, и менять название никто не собирается.

Ранее глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что УПЦ должна переименоваться в «Русскую православную церковь» и прекратить использовать «УПЦ».

Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент пояснил, что УПЦ была образована еще в то время, когда ее возглавлял тогдашний митрополит Филарет.

«Согласно томосу, украинская православная церковь получила все права на имущество, все юридические аспекты, связанные с ее деятельностью в пределах территории Украинского государства. Это было в 1991 году после событий, связанных с независимостью Украины», — цитирует РИА Новости Климента.

Архиепископ назвал клоунадой идеи о переименовании УПЦ. По его словам, предложения «экспертов» выглядят крайне абсурдными, отметили «Известия».

Автор: Дарья Смолина
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