Васильева стала почетным членом Международного астрономического союза

Москва, 10 ноября. Почетным членом Международного астрономического союза (МАС) стала министр просвещения РФ Ольга Васильева. По словам научного руководителя Института астрономии РАН Бориса Шустова, ранее с соответствующим предложением выступил Национальный комитет российских астрономов.

«Это было принято на всеобщем голосовании, почетным членом астрономического союза от России назначить Ольгу Юрьевну Васильеву за возвращение астрономии в школы», — сказал он.

В ближайшее время Васильевой будет вручен сертификат о присвоении ей звания почетного члена МАС, передает РИА Новости.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назначил Александра Гуцана полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.