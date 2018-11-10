Ефремову запустили торт в лицо во время спектакля

Москва, 10 ноября. Оригинальное поздравление с юбилеем от своих коллег получил актер театра и кино, заслуженный артист России Михаил Ефремов. Артиста «окунули» в торт прямо во время спектакля.

Накануне своего дня рождения Ефремов играл в спектакле Павла Урсула «Чапаев и Пустота». Во время спектакля в самый неожиданный для Ефремова момент появился актер Павел Сборщиков, который исполнил роль Сердюка, и незаметно вынес торт, а затем «запустил» его имениннику в лицо.

Зрители поддержали такое необычное поздравление громкими аплодисментами и выкриками с поздравлениями. Розыгрыш хоть и застал Ефремова врасплох, но понравился ему. Присутствующие на сцене артисты поздравили актера с 55-летием, а через минуту вновь вошли в образ и продолжили играть.