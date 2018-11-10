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Новости Сирии

Сирия новости 10 ноября 19.30: ИГ обвиняет США в разрушении Хаджина, САА отбила атаку боевиков в Хаме

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ВВС США

Сирия, 10 ноября. ИГ1 обвиняет коалицию США в разрушении Хаджина в Дейр-эз-Зоре. САА отбила нападение боевиков в северной части Хамы. Террористы угрожают убить высокопоставленного члена SDF**** в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния                                        

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков в северной части Хамы; обстреливают позиции джихадистов ИГ в Эс-Сувейде.

«Исламское государство»1: заявило о преступлениях коалиции США в Хаджине на юго-востоке САР; сообщило о готовящемся нападении на одного из высокопоставленных членов SDF в Ракке.

Курды: подозреваются в организации двух взрывов в северной части провинции Алеппо.

Международная коалиция: продолжает проводить бомбардировки на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Новостной портал Jisr TV сообщает о том, что в провинции Алеппо произошел новый взрыв. Детонировал заминированный мотоцикл, припаркованный на улице Аль-Карнейш в городе Аль-Баб на севере региона. Кроме того, по информации Twitter-канала (dorarsite), еще одно транспортное средство взорвалось перед зданием мечети в населенном пункте Кабасин. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Напомним, данные территории находятся под контролем боевиков вооруженной оппозиции, поддерживаемых Турцией. Подозреваемыми в организации взрыва являются радикалы так называемых спящих ячеек Отрядов народной самообороны (YPG). Напомним, члены формирования объявили о начале подпольной деятельности в оккупированных исламистами районах после потери Африна. Кроме того, многие местные активисты полагают, что курды могли активизировать вылазки в преддверии военной операции, о подготовке к которой ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Напомним, силы незаконных вооруженных формирований, базирующиеся в северной части провинции, также готовятся выступить на стороне Анкары.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Интернет-портал «Аль-Амак», подконтрольный «Исламскому государству», вновь заявил о преступлениях возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Джихадисты опубликовали видеозапись, на которой запечатлены районы города Хаджин. Военный источник в сети Twitter (TeriKhamushiKiQ) отметил, что картины разрушений в Хаджине очень схожи со сценами, снятыми в Ракке после ее захвата «Демократическими силами Сирии» (SDF). Twitter-канал сообщил о том, что за последние несколько дней военные самолеты западного альянса нанесли 114 авиаударов, в результате чего пострадали более ста мирных жителей. Напомним, только накануне поступали сообщения о гибели порядка 40 гражданских лиц. Более того, по информации Twitter-канала (Step_Agency), коалиционная авиация и сейчас продолжает проводить бомбардировки Хаджина.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Стало известно о том, что боевики «Исламского государства» готовят очередное нападение на одного из высокопоставленных членов «Демократических сил Сирии» (SDF) в провинции Ракка. Как передает военный источник в сети Twitter (RisboLensky), террористы опубликовали заявление об этом на своем медиапортале Al Amaq. Более подробной информации пока не поступало. Напомним, боевики террористической группировки все еще скрываются в провинции в занимаемых курдами районах, угрожая безопасности мирного населения. Напомним, в результате двух взрывов, прогремевших в Ракке несколько часов назад, пострадали несколько человек. Предполагается, что они были организованы членами ИГИЛ1.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Исламисты вооруженной оппозиции не перестают провоцировать военные действия на линии соприкосновения сил сторон. Как передает Telegram-канал (C_Military1), части Сирийской арабской армии (САА) столкнулись с очередной вылазкой боевиков в районе населенного пункта Телль Малях. Известно, что нападение радикалов было успешно отражено. Напомним, в первой половине дня боевики лишились порядка 20 джихадистов при попытке атаковать укрепления правительственных сил. Как сообщалось ранее, непрекращающиеся рейды исламистов являются нарушением режима прекращения огня, действующего в демилитаризованной зоне. Войска САР вынуждены давать ответ на провокации, поскольку они угрожают мирному населению региона.

Провинция Эс-Сувейда

Карта военных действий — Эс-Сувейда

Интернет-портал Halab Today TV сообщает о возобновившихся перестрелках между террористами «Исламского государства» и правительственными подразделениями в пустыне Бадия Аш-Шам на границе между провинциями Дамаск и Эс-Сувейда. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут интенсивные обстрелы укрепрайонов противника в районе плато Ас-Сафа. Напомним, несмотря на то, что недавно в регион были переброшены подкрепления, продвижение сил САР осложнено из-за пересеченной местности, в условиях которой приходится вести бои.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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