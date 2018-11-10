Сирия, 10 ноября. ИГ1 обвиняет коалицию США в разрушении Хаджина в Дейр-эз-Зоре. САА отбила нападение боевиков в северной части Хамы. Террористы угрожают убить высокопоставленного члена SDF**** в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков в северной части Хамы; обстреливают позиции джихадистов ИГ в Эс-Сувейде.

«Исламское государство»1: заявило о преступлениях коалиции США в Хаджине на юго-востоке САР; сообщило о готовящемся нападении на одного из высокопоставленных членов SDF в Ракке.

Курды: подозреваются в организации двух взрывов в северной части провинции Алеппо.

Международная коалиция: продолжает проводить бомбардировки на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Новостной портал Jisr TV сообщает о том, что в провинции Алеппо произошел новый взрыв. Детонировал заминированный мотоцикл, припаркованный на улице Аль-Карнейш в городе Аль-Баб на севере региона. Кроме того, по информации Twitter-канала (dorarsite), еще одно транспортное средство взорвалось перед зданием мечети в населенном пункте Кабасин. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Напомним, данные территории находятся под контролем боевиков вооруженной оппозиции, поддерживаемых Турцией. Подозреваемыми в организации взрыва являются радикалы так называемых спящих ячеек Отрядов народной самообороны (YPG). Напомним, члены формирования объявили о начале подпольной деятельности в оккупированных исламистами районах после потери Африна. Кроме того, многие местные активисты полагают, что курды могли активизировать вылазки в преддверии военной операции, о подготовке к которой ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Напомним, силы незаконных вооруженных формирований, базирующиеся в северной части провинции, также готовятся выступить на стороне Анкары.

Провинция Дейр-эз-Зор

Интернет-портал «Аль-Амак», подконтрольный «Исламскому государству», вновь заявил о преступлениях возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Джихадисты опубликовали видеозапись, на которой запечатлены районы города Хаджин. Военный источник в сети Twitter (TeriKhamushiKiQ) отметил, что картины разрушений в Хаджине очень схожи со сценами, снятыми в Ракке после ее захвата «Демократическими силами Сирии» (SDF). Twitter-канал сообщил о том, что за последние несколько дней военные самолеты западного альянса нанесли 114 авиаударов, в результате чего пострадали более ста мирных жителей. Напомним, только накануне поступали сообщения о гибели порядка 40 гражданских лиц. Более того, по информации Twitter-канала (Step_Agency), коалиционная авиация и сейчас продолжает проводить бомбардировки Хаджина.

Провинция Ракка

Стало известно о том, что боевики «Исламского государства» готовят очередное нападение на одного из высокопоставленных членов «Демократических сил Сирии» (SDF) в провинции Ракка. Как передает военный источник в сети Twitter (RisboLensky), террористы опубликовали заявление об этом на своем медиапортале Al Amaq. Более подробной информации пока не поступало. Напомним, боевики террористической группировки все еще скрываются в провинции в занимаемых курдами районах, угрожая безопасности мирного населения. Напомним, в результате двух взрывов, прогремевших в Ракке несколько часов назад, пострадали несколько человек. Предполагается, что они были организованы членами ИГИЛ1.

Провинция Хама

Исламисты вооруженной оппозиции не перестают провоцировать военные действия на линии соприкосновения сил сторон. Как передает Telegram-канал (C_Military1), части Сирийской арабской армии (САА) столкнулись с очередной вылазкой боевиков в районе населенного пункта Телль Малях. Известно, что нападение радикалов было успешно отражено. Напомним, в первой половине дня боевики лишились порядка 20 джихадистов при попытке атаковать укрепления правительственных сил. Как сообщалось ранее, непрекращающиеся рейды исламистов являются нарушением режима прекращения огня, действующего в демилитаризованной зоне. Войска САР вынуждены давать ответ на провокации, поскольку они угрожают мирному населению региона.

Провинция Эс-Сувейда

Интернет-портал Halab Today TV сообщает о возобновившихся перестрелках между террористами «Исламского государства» и правительственными подразделениями в пустыне Бадия Аш-Шам на границе между провинциями Дамаск и Эс-Сувейда. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут интенсивные обстрелы укрепрайонов противника в районе плато Ас-Сафа. Напомним, несмотря на то, что недавно в регион были переброшены подкрепления, продвижение сил САР осложнено из-за пересеченной местности, в условиях которой приходится вести бои.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)