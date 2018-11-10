«Комета смерти» приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние
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Москва, 10 ноября. Space.com сообщает, что 11 ноября к Земле приблизится астероид 2015 TB145. По данным специалистов NASA, небесное тело подойдет на расстояние в 38 млн км.
Как отмечают специалисты, данный астероид можно назвать мертвой кометой. Его окрестили «кометой смерти» из-за формы, которая напоминает череп человека.
В 2015 году TB145 пролетел на расстоянии около полумиллиона километров от Земли и сразу же попал в поле зрения ученых. Астрофизики также сфотографировали его.
Напомним, ранее ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) сделали уникальные снимки кометы Джакобини-Циннера.