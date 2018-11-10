Лавров и Кнайсль провели телефонные переговоры | 10 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Главы МИД России и Австрии провели переговоры из-за «шпионского скандала» Глава МИД РФ Сергей Лавров и его австрийская коллега Карин Кнайсль провели телефонные переговоры, темой которых стал так называемый «шпионский скандал» в связи с задержанием в Австрии австрийского военного по обвинению в шпионаже в пользу России. Лавров указал на недопустимость бездоказательных обвинений. Кнайсль выразила надежду, что этот случай не скажется на развитии взаимодействия двух стран. Напомним, 70-летний полковник ВС Австрии в отставке якобы 20 лет сотрудничал со спецслужбами РФ.

В день выборов в ЛНР отменят комендантский час Завтра в день выборов в Луганской народной республике перестанет действовать комендантский час. Его возобновят с 23.00 12 ноября. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко выразил надежду, что после выборов киевские власти сядут за стол переговоров с лидерами республик. Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что выборы в Донбассе не противоречат минским договоренностями. Но в Киеве заявили, что не признают выборы.

Семеро военных погибли при взрыве на складе боеприпасов в Турции При взрыве на складе боеприпасов в провинции Хаккари на юго-востоке Турции погибли семеро турецких военных, ранения получили еще 25 человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, четыре человека находятся в очень тяжелом состоянии, сейчас их транспортируют в Анкару на лечение. В настоящее время расследуются причины случившегося. По предварительной информации, причиной взрыва стало случайное попадание снаряда на склад в ходе учебных стрельб.