Трамп не поехал на американское кладбище во Франции из-за непогоды

Париж, 10 ноября. Президент США Дональд Трамп отказался от поездки на американское мемориальное кладбище в Буа Бело во Франции из-за плохой погоды, сообщили в Белом доме.

Кладбище расположено в департаменте Эна, на севере Франции. Ранее в планах президента США было посетить его в субботу, 10 ноября.

Как передают зарубежные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме, планы Трампа изменились из-за непогоды. В субботу утром гостя из США принял президент Франции Эмманюэль Макрон в Елисейском дворце. Позже к мужчинам присоединились супруги.

Вечером американский лидер планирует принять участие в торжественном обеде в музее Орсе вместе с другими главами государств, которые приехали в столицу Франции в связи с празднованием 100-летия окончания Первой мировой войны. Других пунктов в субботней программе Трампа нет.