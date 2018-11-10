Сирия обратилась в ООН в связи с авиаударом коалиции США

Дамаск, 10 ноября. Власти Сирии в очередной раз обратились в ООН в связи с авиаударом международной коалиции во главе с Соединенными Штатами по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли 26 человек. Как сообщает агентство SANA, МИД САР направил два письма Совбезу ООН и генеральному секретарю организации.

Как указано в заявлении сирийского дипведомства, «преступление, совершенное авиацией незаконной коалиции», лишь в очередной раз подтверждает, что целью американцев является «убийство как можно большего количества сынов сирийского народа». Авиаудар по Хаджину лишь разоблачает ложные заявления США о борьбе с терроризмом, отметили в МИД.

Сирия требует от Совбеза создания международного независимого механизма для расследования этих преступлений, а также взять на себя обязательства для серьезных и немедленных действий по недопущению повторения этих атак.

13 и 29 октября самолеты коалиции сбросили на Хаджин заряды с белым фосфором, применение которого запрещено международными конвенциями.

Напомним, что международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно. Ее действия проводятся без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН. США также поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.