МИД Сингапура оценил значение предстоящего визита Путина в республику

Сингапур, 10 ноября. Министерство иностранных дел Сингапур ожидает приезда в республику президента Российской Федерации Владимира Путина. Как отмечается в заявлении дипломатического ведомства, предстоящий визит российского лидера в республику является подтверждением «давних и многосторонних» дружественных отношений между РФ и Сингапуром.

«Он (визит) станет подтверждением наших давних и многосторонних дружественных отношений, кроме того, будет первым визитом президента Путина в Сингапур», — отметили в ведомстве.

В МИД также добавили, что 13 ноября в государственной резиденции Истана состоится церемониальная встреча президента Сингапура со своим российским коллегой. Далее премьер-министр Ли Сянь Лун также встретится с Путиным. После этого российский лидер примет участие в 13-м Восточноазиатском саммите, которые пройдет 14 и 15 ноября соответственно, а также в третьем саммите АСЕАН — РФ.

Восточноазиатский саммит в течение нескольких лет выступает авторитетной площадкой для обсуждения странами Азиатско-Тихоокеанского региона политических и экономических вопросов.