Эрдоган утверждает, что Саудовская Аравия знает имена убийц Хашукджи

Анкара, 10 ноября. Эр-Рияд знает имена убийц или убийцы саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, утверждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. С таким заявлением турецкий лидер выступил на пресс-конференции в аэропорту Анкары перед вылетом во Францию.

«Власти Саудовской Аравии знают имена убийц или убийцы журналиста Хашкаджи», — заявил он.

По его словам, те, кто причастны к убийству журналиста, входят в число тех 15 или 18 человек, которые прибыли в Стамбул за день до трагедии. Эрдоган выразил уверенность, что в ходе допроса этих личностей удастся выявить истину в этом расследовании.

«Нет никакого смысла вести поиски убийцы среди других лиц», — цитирует агентство Anadolu президента.

Напомним, саудовский журналист, работавший обозревателем в американкой газете Washington Post, пропал в Турции 2 октября после того, как вышел из здания генконсульства королевства в Стамбуле. Спустя более двух недель СМИ распространили информацию генпрокурора страны, что, по предварительным данным, журналист мертв, и к его смерти привела ссора с сотрудниками дипмиссии. По данному делу задержаны 18 человек.