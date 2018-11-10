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Железнодорожную арку Крымского моста соединили с первым пролетом

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Железнодорожную арку Крымского моста соединили с первым пролетом

Симферополь, 10 ноября. Железнодорожная арка Крымского моста была соединена с первым пролетом со стороны Керчи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Крымского моста в Twitter.

«Мое событие дня! Ж/д арка соединилась со своим первым пролетом с керченской стороны», — отмечается в сообщении​​​.

Крымский мост является самым протяженным мостом в нашей стране — 19 км. 15 мая была открыта автомобильная часть моста, в тот день по нему впервые проехал президент Российской Федерации Владимир Путин. В декабре 2019 года откроется движения поездов по железнодорожной части.

Ранее сообщалось, что более 287 тысяч автомобилистов воспользовались переправой через Керченский пролив в октябре текущего года.

Автор: Тимур Румянцев
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