«А по нечетным кто будет?»: в РПЦ осудили требование Филарета признать его «почетным патриархом»

Главы двух неканонических церквей на Украине, Филарет и Макарий написали Константинопольскому патриарху Варфоломею, что согласны не выдвигать свои кандидатуры на пост «предстоятеля» единой автокефальной церкви в Киеве. Об этом сообщает украинская газета «Вести».

По информации источника из близкого круга лидера Украинской автокефальной православной церкви Макария, тот осознал, что не обладает должным авторитетом и возможностями, чтобы претендовать на избрание, и попросил определить единственным кандидатом представителя из числа иерархов Константинопольского патриархата.

Глава самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарет также согласился отказаться от поста «предстоятеля» церкви, однако взамен выдвинул Константинополю условия.

Во-первых, его должны признать «почетным патриархом» нового собора на Украине, во-вторых, закрепить за ним пост главы Священного синода, а также избрать «предстоятелем» наместника неканонической УПЦ КП — митрополита Епифания.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, протоиерей всея Руси Димитрий Смирнов в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что желания Филарета и Макария противоречат церковным устоям.

Священник обратил внимание на то, что сана «почетного патриарха», который выделил себе Филарет, никогда не существовало.

«Такой абсурдной должности еще никогда не было. А по нечетным кто будет патриархом? Он может мечтать, о чем угодно. В последнее время у нас существует такая поговорка: он никто и звать его никак. Давно уже пора успокоиться. Все эти письма и предложения, с канонической точки зрения, ничтожны. Варфоломей на этом фоне выглядит еще глупее, чем он есть на самом деле», — жестко отреагировал священник на выдвигаемые «предстоятелями» неканонических церквей условия.

По словам собеседника ФАН, дальнейший хаос, который поразит церкви Украины и Константинополя, невозможно спрогнозировать.

«Когда вы приходите в сумасшедший дом, предугадать развитие событий невозможно. Кто же мог вообразить, что [Филарет и Макарий] могут придумать такое. То ли у них какие-то советчики появились, которые помогают в создании фантастических предложений из бредовых снов», — заявил Димитрий Смирнов.

На вопрос о том, почему же Филарет и Макарий отказались от руководства новой церковью на Украине, священник предположил, что тут не обошлось без чужих советов.

«Видимо, Филарету и Макарию просто объяснили, что им ничего не светит. А, может, даже финансово подтолкнули к подобному решению. Вообще вся эта ситуация, повторюсь, напоминает спор в сумасшедшем доме, зависимый лишь от времен года и погоды», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Киев добивается от Константинопольского патриархата независимости для неканонической церковной структуры на Украине. В середине октября Константинополь объявил, что начинает эту процедуру.

Например, он отменил акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата, а также снял анафему, наложенную Русской православной церковью на Филарета и Макария. В связи с этим Московский патриархат принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинополем.