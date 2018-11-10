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Новороссия

Комендантский час отменили в ЛНР в день проведения выборов

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Комендантский час отменили в ЛНР в день проведения выборов

Луганск, 10 ноября. Комендантский час отменен в Луганской народной республике в день проведения выборов глав и депутатов ЛНР 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе главы ЛНР.

«Леонид Пасечник (исполняющий обязанности главы ЛНР) отменил действие режима комендантского часа на территории Луганской народной республики в день проведения выборов», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что действие комендантского часа будет возобновлено с 23.00 12 ноября.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко выразил надежду, что после выборов в республиках киевские власти сядут за стол переговоров с лидерами республик Донбасса.

Напомним, выборы в ЛНР и ДНР пройдут 11 ноября. В Киев заявили, что не признают выборы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что выборы в республиках Донбасса не противоречат минским договоренностями.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости после госпереворота на Украине в 2014 году. Киев начал вести силовые операции против республик. По последним данным, жертвами вооруженного конфликта на юго-востоке страны стали более 10 тысяч человек.

Автор: Дарья Смолина
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