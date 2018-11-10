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После акций Минобороны РФ в 2018 году в армию пришли почти 50 тысяч контрактников

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После акций Минобороны РФ в 2018 году в армию пришли почти 50 тысяч контрактников

Москва, 10 ноября. В ходе акций «Военная служба по контракту – твой выбор!» в 2018 году ряды Вооруженных сил России пополнили почти 50 тысяч контрактников. Об этом сообщил замглавы Минобороны РФ Юрий Садовенко на акции в Рязани​​​.

По его словам, более 155 тысяч граждан посетили пункты отбора более чем в 340 городах России, почти с 48 тысячами человек были заключены контракты.

10 ноября в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова началась семидневная информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту – твой выбор!».  

Напомним, в марте этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении психологического отбора при наборе призывников в армию. 

Автор: Тимур Румянцев
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