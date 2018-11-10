Путину провели экскурсию в открытом после реконструкции доме-музее Тургенева

Москва, 10 ноября. Президент России Владимир Путин посетил дом-музей русского писателя Ивана Тургенева, который был открыт после реконструкции. Глава государства осмотрел в субботу экспозицию музея.

Директор музея Евгений Богатырев провел для Путина, мэра Москвы Сергея Собянина и главы министерства культуры России Владимира Мединского экскурсию. Богатырев рассказал гостям истории из жизни Тургенева и его матери, которая жила в этом доме.

«Открытие музея — очень важное событие для русской литературы, русской культуры и для русского народа», — заявил Путин.

В обновленную экспозицию музея вошли более тысячи предметов. Среди них — автографы и письма писателя, последний прижизненный портрет. Посетители также увидят предметы интерьера и мебель эпохи, в которую жил Тургенев.

Глава государства оставил первую запись в книге отзывов.

Музей Тургенева расположен в здании на Остроженке. Музей основали в 2007 году.