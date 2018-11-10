«США это так не оставят»: «эксперт по России» запугивает американцев на лекциях о киберугрозе

Вашингтон, 10 ноября. Так называемый «главный эксперт по России» Ребекка Коффлер выступила перед американцами с лекцией о якобы угрозах со стороны России. Свидетелем этих безумных высказываний стал главный редактор агентства USA Really Александр Малькевич, который поделился с Федеральным агентством новостей своими впечатлениями от увиденного.

Коффлер представляют американцам как бывшего сотрудника ЦРУ. Она выступает в качестве так называемого «эксперта по российской стратегии и кибероперациям». Любопытно, что для того, чтобы стать в США специалистом по вопросам России ей было достаточно лишь родиться и вырасти в бывшем Советском Союзе, а также пройти обучение на факультете иностранных языков Московского Государственного Педагогического Университета. Однако американцы, как оказалось, готовы ей поверить на слово.

«Эксперт по России» провела закрытую лекцию для интеллектуальной элиты Америки в Институте мировой политики в Вашингтоне. Там она выступила с громким заявлением о том, что США «полны решимости» и настроены на победу в войне, которую они сами себе придумали. Речь идет о все тех же бездоказательных кибератаках на США якобы со стороны России.

В своей лекции «Российская кибердоктрина и критическая угроза инфраструктуре США» «эксперт по России» и частный консультант по разведке Коффлер рассмотрела самые значимые, по ее мнению, события в контексте «Российской кибердоктрины». На деле же она просто по сути «напичкала» публику выдержками из западной прессы (вместо результатов реальных расследований) и очередными голословными обвинениями в адрес России.

Представитель ЦРУ с российским образованием дала оценку рассекреченным разведданным о намерениях России в отношении кибервойны с США. По ее данным, кибернетика якобы вписывается в общую доктрину и стратегию Москвы, ориентированную на США.

Свидетелем всех безумных высказываний Коффлер стал главный редактор агентства USA Really.

«Я смог приблизиться к тому ужасу, который на самом деле льется в уши американской интеллектуальной элиты. Выступление госпожи Коффлер больше напоминало своеобразный дайджест новостей со страниц политизированных американских СМИ: основными тезисами были, конечно, кибератаки со стороны России на инфраструктуру США, наша Елена Хусяйнова как один из главных спонсоров этой войны, «вмешательство в выборы», а также гипнотически внедряемый в головы американцев посыл «Россия — враг, которого нужно поставить на место»», — рассказал ФАН Малькевич.

По словам журналиста, на закрытой лекции присутствовал полный зал профессуры, студентов, людей, интересующихся политикой и современными медийными технологиями. Россиянин был шокирован тем фактом, что все они на слово верили человеку из ЦРУ, многие даже разбавляли ее выступление одобрительными возгласами.

«Все они дружно записывали эту ахинею, конспектировали, задавали уточняющие вопросы. И никто, к сожалению, не профильтровал все сказанное «экспертом по России», не задался вопросом, имеют ли эти тезисы какую-то фактически обоснованную доказательную базу», — отметил Малькевич.

На вопрос о том, не думает ли она, что Москва хочет, чтобы ее просто оставили в покое — например, «чтобы от нас отстало НАТО» — госпожа Коффлер ответила, что «США это так не оставят».

«О, да! Конечно они хотят этого! Но условия, которых они хотят, поставят под угрозу ценности США. Конечно, русские хотят остаться одни и доминировать в своем регионе. А еще они хотят иметь право голоса во всех важных конфликтах и событиях! Посмотрите на Сирию! Они хотят выступить в качестве главного адвоката за мир! Вот только их концепция «мира» и их понимание наставничества очень сильно отличаются от того, что делаем мы! Люди, которых они считают террористами, очень сильно отличаются от тех, кого мы считаем террористами. Это очень, очень важно! Да, конечно они хотят, чтобы [мы] оставили их в покое, но вопрос в том, стоит ли нам это прекратить? Ответ — нет!» — объявила она.

Удовлетворившись таким ответом, один из участников встречи спросил Коффлер: «А что, если бы не было этого конфликта [России] с США? Мы бы растворили их по-другому? Не позволили бы им показать силу, которую они имеют?».

«Да, что-то вроде того… — ответила она. — Соединенные Штаты полны решимости».

Она заверила публику, что «благодаря этому [обучению и жизни в России] владеет и русским и английским языком, а также имеет глубокое понимание российской стратегической культуры, мышления и поведения». Малькевич выразил мнение, что, видимо, «глубокого понимания культуры» американским «умам» достаточно, чтобы довериться любой лжи о России, доносимой с высоких трибун.

При этом главный редактор агентства USA Really решил воспользоваться случаем того, что госпожа Коффлер говорит по-русски, и попытался задать ей несколько вопросов. «Эксперт по России», явно не ожидая такого поворота событий, поспешила скрыться из вида. Спикер покинула лекцию, запрыгнув в свой джип.

В целом лекция оставила у Малькевича, по его признанию, ужасающее впечатление. Он обратил внимание, что Россия, не прибегая к такой открытой нелепой пропаганде, даже в каком-то роде проигрывает США, которые не чураются, видимо, никаких методов.

«И знаете, я хочу сказать, у нас [в России] такого нет. Мы в этом плане им проигрываем. Потому здесь [в США] просто идет систематическое промывание сознания, — рассказал он в комментарии ФАН. — Та же Гоффлер гастролирует по стране и везде читает такие лекции. Поскольку ее везде представляют как бывшего сотрудника ЦРУ, то люди ей верят. У нас такого нету, а у них есть. Еженедельно ездят по всяким местам — институтам, лекториям — люди, которых представляют как суперэкспертов, и они просто рассказывают жуткие вещи. А люди все конспектируют: «Мы же не знали! А теперь нам специалисты из ЦРУ все рассказали!»

Напомним, после победы Дональда Трампа на выборах президента США представители Демократической партии, чей кандидат проиграл, объявили о якобы вмешательстве неких «российских хакеров» в результаты голосования. Вашингтон ввел санкции против России, однако так и не представил ни единого доказательства этих заявлений. В Москве в свою очередь отвергли все обвинения, назвав их абсурдными и голословными.