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Эрдоган сообщил об увеличении числа жертв взрыва на военной базе

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Эрдоган сообщил об увеличении числа жертв взрыва на военной базе

Анкара, 10 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что при взрыве на складе боеприпасов в провинции Хаккари на юго-востоке страны погибли семеро турецких военных, ранения получили еще 25 человек.

По его словам, четыре человека находятся в очень тяжелом состоянии, сейчас их транспортируют в Анкару на лечение.

В настоящее время расследуются причины случившегося, отметил Эрдоган. По предварительной информации, причиной взрыва стало случайное попадание артиллерийского снаряда на территорию склада в ходе учебных стрельб.

Эрдоган сообщил об увеличении числа жертв взрыва на военной базе

Ранее в министерстве обороны Турции заявили, что администрация провинции Хаккари уже дала письменные пояснения в связи с инцидентом.

Автор: Тимур Румянцев
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