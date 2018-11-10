Филарет и Макарий отказались возглавлять автокефальную церковь на Украине

Киев, 10 ноября. Предстоятели неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви Филарет и Макарий заявили о готовности не выдвигать свои кандидатуры на пост главы единой автокефальной церкви на Украине, сообщили «Вести».

По информации СМИ, Филарет и Макарий направили патриарху Константинопольскому соответствующие письма.

Макарий заявил, что отказывается возглавить церковь, так как не обладает должным авторитетом. По его словам, единственным кандидатом на этот пост должен быть представитель из числа иерархов Константинопольского патриархата.

Фиаларет тоже готов отказаться от должности, но на определенных условиях. Он требует, чтобы собор признал его «почтенным патриархом» новой церкви, закрепил за ним пост главы ее Священного синода. По его мнению, возглавить церковь должен митрополит Епифаний – патриарший наместник неканонической УПЦ КП.

По данным СМИ, президент Украины Петр Порошенко видит во главе церкви своего человека — митрополита Винницкого и Барского Симеона.

Ранее стало известно о встрече Порошенко с епископами канонической Украинской православной церкви. По данным издания, на встрече украинский лидер будет добиваться, чтобы как можно больше епископов заявили о готовности покинуть УПЦ.

Константинополь в свою очередь настроен решать вопрос об избрании главы единой автокефальной церкви на Украине по-своему. 22 ноября может пройти учредительный собор, в не объединительный. На нем могут избрать главой новой церкви влиятельного в Константинополе архиепископа Иова.

Напомним, Киев требует от Константинополя предоставить автокефалию неканонической церковной структуре на Украине. В середине октября Константинополь объявил о начале процедуры. Синод Русской православной церкви, назвав действия Константинополя расколом, прекратил евхаристическое общение с ним по всей канонической территории.