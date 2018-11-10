«Они не делают нам никакого одолжения»: Милонов ответил депутату Сейма об импорте гречки из РФ

Литва недовольна ростом импорта гречихи и других злаковых культур из «враждебной» России. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу литовского парламента. Депутат Казис Старкявичюс отметил, что Вильнюс закупает зерно у России, хотя она и допускает «недружественные действия».

«Наше правительство, несмотря на враждебные действия России, льстит ей и закупает не только удобрения, но и гречку с пшеницей, хотя у нас есть возможность привозить эти культуры из Украины или других стран», — заявил политик.

Кроме того, Старкявичюс призвал Минсельхоз принять «конкретные меры для защиты интересов аграриев». По его мнению, недостающие злаковые культуры можно приобретать у «дружелюбно настроенных стран».

Примечательный факт — за девять месяцев Вильнюс закупил 16 763 тонны пшеницы, причем 15 088 тонн (90%) были импортированы из России. В Госдуме удивились заявлению литовского политика о «враждебности» России.

Как отметил член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей, «большинство литовских компаний понимают достоинства российских поставщиков».

Парламентарий напомнил, что Литва закупает гречиху у России не из «лести», а на общих основаниях, как и другие партнеры.

«Никакого одолжения не делается: они платят деньги и покупают то, что им необходимо, чего у них нет у самих. Россия вообще является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, поэтому в данном случае Литва всего лишь повторяет то, что делают другие страны», — пояснил депутат.

Милонов с иронией отреагировал на предложение депутата Сейма перейти на «более дружественных» поставщиков, в частности Киев, — никто не может превзойти РФ по надежности, подчеркнул депутат.

«С надежными российскими партнерами литовские предприниматели хотят больше сотрудничать. Украина же — ненадежный контрагент, поэтому в данном случае никто не хочет заключить договор, отдать деньги стране, которая их возьмет, и потом будет рассказывать про «русскую угрозу», почему они все деньги украли. Они не выступают с точки зрения защиты интересов национальных фермеров, потому что у них нет возможности производить столько пшеницы. Они заботятся о том, чтобы эту продукцию поставляли из Киева. Но Украина не сможет это сделать, потому что экономика страны развалена, — просто ненадежно и небезопасно иметь дело с украинскими предпринимателями, потому что они крайне непорядочны в деловых отношениях», — разъяснил парламентарий.

Насторожило депутата и бездоказательное заявление об «агрессии России». По словам Милонова, жители Литвы, особенно те, что приезжают в Москву, понимают, что никакой угрозы со стороны РФ нет.