Путин назвал главные качества сотрудника органов внутренних дел
Москва, 10 ноября. Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского университета МВД назвал главные качества сотрудника органов внутренних дел.
Президент отметил, что работа в МВД — это «особая служба». Сотрудники ведомства должны обладать достаточным объемом знаний, а также владеть современной техникой, оборудованием. Но особое внимание Путин уделил личным качествам человека, который поступает на такую службу.
«Личная порядочность, честность, преданность своему делу и долгу», — перечислил их российский лидер.
Он отметил, что новейшая история знает примеры, когда сотрудники органов внутренних дел отдавали жизнь на работе. Путин констатировал, что на родине их не забудут.
«В нашей стране всегда с особым уважением относились к солдатам правопорядка, к тем из них, кто честно и добросовестно исполняет свой долг», — добавил российский лидер.