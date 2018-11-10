«Хоть ты сдохни здесь»: на Кубани уволили врача, которая отказалась выписать инсулин пациентке без очереди

Краснодар, 10 ноября. Врач на Кубани отказалась выписать инсулин пациентке, которая пришла к ней на прием без записи.

Инцидент произошел 7 ноября в Центральной больнице Северского района Краснодарского края. На прием к врачу Людмиле Бередник пришла пациентка, которая попросила выписать ей лекарство.

Однако девушка пришла на прием без записи, что врачу не понравилось. Девушка попыталась объяснить, что находилась в другом городе, однако медик проигнорировала эти доводы.

Бередник объявила, что без записи не выпишет девушке инсулин. Пациентка предупредила, что лекарство закончится уже в день их встречи.

Врач швырнула на пол тетрадь настойчивой пациентки.

«Хоть ты сдохни здесь, не выпишу!» — объявила она.

Все это время девушка снимала происходящее в кабинете на камеру телефона. Видео публикует телеканал «360». После этого она пожаловалась в администрацию на поведение врача.