Путину показали инновационную программу по установлению личности человека

Москва, 10 ноября. Президент России Владимир Путин прибыл в Московский университет МВД, где пообщался со студентам и осмотрел лаборатории вуза. Главе государства показали инновационную программу по установлению личности человека.

Лидер отметил, что когда курсантам вручают табельное оружие и наделяют полномочиями, ответственность за действия будет огромной. Он рассчитывает, что курсанты университета получат не только профессиональное образование. Президент подчеркнул, что люди всегда будут рассчитывать на сотрудников органов внутренних дел.

«Люди всегда ждут от вас помощи и поддержки и за это и уважают», — сказал российский лидер.

Глава государства осмотрел Институт судебной экспертизы, который функционирует в университете уже два года. Путин начал осмотр с лаборатории исследования холодного и метательного оружия. Российскому лидеру рассказали, какие исследования и измерения необходимо провести для того, чтобы отличить виды оружия. Специалисты пояснили, что для владения оружия необходимо разрешение, а если оно отсутствует, то наступает ответственность, поэтому необходимо проводить подобные исследования.

Лидеру также показали лабораторию технико-криминалистической экспертизы документов, в которой, например, под микроскопом и с помощью других видов техники изучаются документы и проверяется подлинность денег. Специалисты дали Путину совет, рассказав, как проверить подлинность купюры. По их словам, всегда нужно обращать внимание на несколько характеристик, в том числе на водяные знаки и голограммы.

В лаборатории криминалистической регистрации Путину продемонстрировали современные методы установления личности человека. Новая программа, которая была создана совместно с психологами и художниками, позволит реконструировать облик человека всего за пару часов.