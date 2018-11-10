«Ее личный рекорд» : тренер Туктамышевой оценил выступление фигуристки в Японии

Москва, 10 ноября. Тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин оценил выступление российской фигуристки на этапе в Японии, где она заняла третье место.

Россиянка во время произвольной программы исполнила тройной аксель. За два выступления она получила 219,02 балла. Мишин обратил внимание, что фигуристка «не досидела пол-оборота в волчке с ногой сзади», однако все равно пришел к выводу, что выступление спортсменки удалось.

«Но я все равно доволен, это ее личный рекорд. Она такие высокие баллы не получала даже в чемпионском сезоне-2014/15, когда она выигрывала все соревнования, — приводит слова тренера телеканал «360». — Так что, падая и вставая, мы все растем».

Этап в Хиросиме завершится 11 ноября. Следующие соревнования пройдут в России с 16 по 18 ноября и во Франции с 23 по 25 ноября.