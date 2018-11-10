Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Лавров указал главе МИД Австрии на недопустимость бездоказательных обвинений

77
0 Оставить комментарий

Лавров указал главе МИД Австрии на недопустимость бездоказательных обвинений

Москва, 10 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его австрийская коллега Карин Кнайсль провели телефонные переговоры, темой которых стал так называемый «шпионский скандал» в связи с задержанием в Австрии австрийского военного по обвинению в шпионаже в пользу России. Как говорится в сообщении на сайте российского дипведомства, стороны обсудили двусторонние отношения стран после инцидента.

Как отметил Лавров, любые взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов. Он указал на  неприемлемость «практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений», которая идет вразрез с нормами международного общения.

Со своей стороны Кнайсль выразила надежду, что «шпионский скандал» не скажется на дальнейшем развитии взаимодействия России и Австрии.

Напомним, 70-летний полковник ВС Австрии в отставке якобы 20 лет сотрудничал со спецслужбами РФ. МИД Австрии вызвал российского посла, а Кнайсль отменила свой запланированный визит в Москву. МИД РФ выразил протест послу Австрии в РФ Йоханнесу Айгнеру из-за голословных обвинений.

Как отмечают эксперты, шпионский скандал не случайно разгорелся в тот момент, когда Европа находится «во власти паранойи». Австрийские власти так активно реагируют на шпионский скандал, поскольку хотят показать, что Вена не занимает пророссийскую позицию.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.