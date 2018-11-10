Лавров указал главе МИД Австрии на недопустимость бездоказательных обвинений

Москва, 10 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его австрийская коллега Карин Кнайсль провели телефонные переговоры, темой которых стал так называемый «шпионский скандал» в связи с задержанием в Австрии австрийского военного по обвинению в шпионаже в пользу России. Как говорится в сообщении на сайте российского дипведомства, стороны обсудили двусторонние отношения стран после инцидента.

Как отметил Лавров, любые взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов. Он указал на неприемлемость «практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений», которая идет вразрез с нормами международного общения.

Со своей стороны Кнайсль выразила надежду, что «шпионский скандал» не скажется на дальнейшем развитии взаимодействия России и Австрии.

Напомним, 70-летний полковник ВС Австрии в отставке якобы 20 лет сотрудничал со спецслужбами РФ. МИД Австрии вызвал российского посла, а Кнайсль отменила свой запланированный визит в Москву. МИД РФ выразил протест послу Австрии в РФ Йоханнесу Айгнеру из-за голословных обвинений.

Как отмечают эксперты, шпионский скандал не случайно разгорелся в тот момент, когда Европа находится «во власти паранойи». Австрийские власти так активно реагируют на шпионский скандал, поскольку хотят показать, что Вена не занимает пророссийскую позицию.