Без биобанкинга будущее невозможно. ФАН-ТВ

В 2015 году исследователи СПбГУ выиграли грант Российского научного фонда и осуществили уникальный для России проект трансляционной биомедицины. Биобанк – это центр сбора, хранения и обработки различных типов биологических образцов. В них хранится биоматериал человека: кровь, плазма, яйцеклетки, сперматазоиды, а также образцы животного и растительного происхождения.

«Идея биобанкинга она, в общем-то, не нова, она появилась достаточно давно и была связана с тем, что действительно есть большая необходимость хранить биологические материалы. Причем хранить с разными целями: с одной стороны это хранение для того, чтобы проводить и создавать новые лекарственные препараты, а с другой – это действительно хранение для себя. Помимо цели хранения биоматериала мы испытываем и цель внедрения исследования. Без биобанкинга будущее невозможно. Биобанкинг – это та платформа, с которой работают абсолютно все», – рассказывает доктор биологических наук, заведующий лабораторией биобанкинга и геномной медицины института трансляционной биомедицины СПбГУ, Андрей Глотов.

Уникальность биобанка СПбГУ заключается в специфике построения. Этот биобанк задумывался, как триада, состоящая из медицинской части, хранения биологических материалов и геномного центра.

«Здесь расположена лаборатория геномных исследований. Она представляет собой совокупность определенной техники и процессов, которые нужны, чтобы расшифровывать геном человека. Здесь представлено несколько приборов, все они современные. Суть технологии крайне проста – это так называемое секвенирование генома – пошаговая расшифровка молекулы ДНК. Мы можем понимать и должны понимать свой организм, как он функционирует, к каким заболеваниям есть склонность», – добавляет доктор биологических наук, заведующий лабораторией биобанкинга и геномной медицины института трансляционной биомедицины СПбГУ, Андрей Глотов.

Пробирки хранятся при температуре минус 80 градусов. Перед длительным хранением их помещают в специальную камеру при температуре -20 градусов, для того, чтобы вся информация была отсканирована.

«Мы храним наш биоматериал в специальных пробирках, у них есть специальный штрих-код и он у каждой пробирки свой и соответственно спутать и что-либо сделать с пробирками мы не можем. Эти пробирки у нас хранятся в специальных хранилищах», — рассказывает о процессе хранения специалист центра Биобанк СПбГУ, Роман Илларионов.

«Центр Биобанк» СПбГУ – один из самых лучших с точки зрения оснащения. Большинство процессов автоматизировано. В России существует декларировано около 20-30 биобанков. Но не везде налажен процесс – это является одной из важных проблем.

«Если мы говорим про современную медицину, про персонифицированную медицину, то она тесно связана с анализом образцов, их хранением. Если мы хотим действительно в России иметь современную медицину и современные биомедицинские исследования, то России обязательно нужна сеть биобанков, которая могла бы обеспечить современную биомедицину качественными биообразцами», – рассказывает исполнительный директор Национальной ассоциации биобанкингов и специалистов по биобанкированию, Артем Муравьев.

Закона о биобанках в России пока не существует, это новая деятельность, которая пока никак не урегулирована.

«Много страхов у людей, которые сдают свою кровь, или какие-то другие клетки для медицинских или научных исследований. Много страхов у медиков, что если они этой деятельностью будут заниматься, то, как бы чего не вышло, как бы проверяющие потом не сказали, что что-то нарушено, много страхов у проверяющих, поскольку они не понимают что же они проверяют. Не очень понимают, есть ли какой-то состав нарушения. И если бы появились какие-то разъяснения, говорящие о том, что биобанки, как коллекции крови или каких-то биообразцов десятки лет существуют во всем мире, говорящие о том, что именно с помощью биобанков проводится часть исследований, связанная со здоровьем людей», — говорит заведующий кафедрой охраной окружающей среды и природопользования СПбГУ Геннадий Васильев.

Сейчас в биобанке хранится около 85-90 тысяч образцов, максимальный предел около 280 тысяч образцов. По прогнозам, он должен заполниться через 2 года. Образцы в биобанке постоянно обновляются и пополняются.