Луганск, 10 ноября. Выборы в Донбассе, которые пройдут в воскресенье, не противоречат минским соглашениям в том числе из-за мер, принятых Киевом в отношении жителей республик, заявила в субботу представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию на Украине Ольга Кобцева.

«Выборы, которые завтра состоятся у нас в республике, они ни в коей мере не идут вразрез с минским переговорным процессом. Луганская народная республика состоялась. Свой выбор граждане Луганской народной республики сделали еще в 2014 году», — подчеркнула она на круглом столе «За международное признание Донбасса!».

Кобцева пояснила, что выборы, которые прошли в ЛНР в 2014 году, и выборы, которые состоятся в республике 11 ноября, являются шагом в построении государственности. Представитель ЛНР напомнила, что Киев принял ряд актов, которые вывели из украинского правового поля жителей республик Донбасса.

Она обратила внимание, что также украинские власти не предпринимали попыток для того, чтобы прекратить огонь вдоль линии разграничения, вместо этого, по словам Кобцевой, возникла «серая зона».

«Появилась такая позорная трактовка, как линия разграничения. То есть линия, которая разделила граждан Луганской и Донецкой областей на две категории. Одни называются жителями Украины, а другим было присвоено звание «сепаратисты», — добавила Кобцева.

Выборы глав и руководства Донецкой и Луганской народных республик пройдут в воскресенье, 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает итогов будущего голосования, поскольку считает выборы нелегитимными.

Киев начал военную кампанию против Луганской и Донецкой народных республик весной 2014 года после того, как ЛНР и ДНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на заключенные минские соглашения и режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.