Макрон заявил Трампу о необходимости увеличить долю расходов Европы в НАТО
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Париж, 10 ноября. Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Елисейском дворце в Париже заявил, что обороны Европы должна стать «более совершенной».
По словам французского лидера, Европе необходимо увеличить свою долю расходов в НАТО на оборону.
«Нам необходимо больше европейских возможностей, больше европейской обороны, чтобы разделить эту задачу», — сказал Макрон.
Сам же Трамп отметил, что Вашинтон хочет «видеть Европу сильной и помогать ей», однако «это должно быть на справедливых условиях».
Напомним, ранее сообщалось, что Сирия станет основной темой переговоров Макрона и Трампа в Париже.