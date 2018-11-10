Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Макрон заявил Трампу о необходимости увеличить долю расходов Европы в НАТО

51
0 Оставить комментарий

Макрон заявил Трампу о необходимости увеличить долю расходов Европы в НАТО

Париж, 10 ноября. Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Елисейском дворце в Париже заявил, что обороны Европы должна стать «более совершенной».

По словам французского лидера, Европе необходимо увеличить свою долю расходов в НАТО на оборону.

«Нам необходимо больше европейских возможностей, больше европейской обороны, чтобы разделить эту задачу», — сказал Макрон.

Сам же Трамп отметил, что Вашинтон хочет «видеть Европу сильной и помогать ей», однако «это должно быть на справедливых условиях». 

Напомним, ранее сообщалось, что Сирия станет основной темой переговоров Макрона и Трампа в Париже.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.