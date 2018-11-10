Российским автомобилистам предлагают разрешить оформлять ДТП через приложение

Москва, 10 ноября. В России автомобилистам могут разрешить оформлять ДТП через мобильное приложение. Соответствующий эксперимент собирается провести российское правительство.

Предполагается, что отправлять информацию об аварии страховщикам водители смогут через приложение «Помощник ОСАГО». Об этом говорится в постановлении правительства РФ. Как уточняется в документе, разработкой приложения занимается Центробанк, а участниками эксперимента станут Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, передает РИА Новости.

Поддерживать проект будут Минкомсвязь, ЦБ РФ, МВД и Российский союз автостраховщиков. В приложении можно будет получить электронное извещение с электронной подписью, оно будет равнозначно аналогичному бумажному документу. Оформить извещение через приложение участники ДТП смогут в том случае, если между ними не возникнет разногласий.

Планируется, что эксперимент стартует не позднее чем через девять месяцев после вступления в силу постановления. Страховщики о планах правительства проинформированы.

Ранее, как сообщала газета «Известия», ГИБДД предложила своевременно лишать прав автомобилистов, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью. Для реализации инициативы Госавтоинспекции необходимо получить доступ к базам Минздрава, однако в настоящее время данная информация составляет врачебную тайну.