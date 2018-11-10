Трамп рассказал, что он никогда не сможет простить Обаме

Москва, 10 ноября. Президент США Дональд Трамп рассказал, что никогда не сможет простить своему предшественнику Бараку Обаме.

Трамп ответил на критику в свой адрес, которую озвучила бывшая первая леди США Мишель Обама. В своих мемуарах​​​ она выступила с осуждением в адрес действующего президента и заявила, что никогда не простит его за то, что своими «резкими и безрассудными намеками» он подверг риску безопасность ее семьи.

«Я никогда не прощу его [Барака Обаму] за то, что он сделал с военным сектором США, который был истощен из-за недостатка финансирования, — выступил с ответной критикой Трамп. — Все было устаревшим и изношенным».

По словам американского лидера, когда он пришел в Белый дом, ему пришлось восстанавливать военную сферу. Трамп отметил, что государство по настоящее время вынуждено вкладывать в этот сектор «огромное количество денег».

Мемуары бывшей первой леди Соединенных Штатов получили название «Становление». Книга поступит в продажу 13 ноября. Одновременно будут опубликованы бумажный и электронный форматы книги, которая переведена на 24 языка. На русском языке книга издаваться не будет.

Ранее Трамп заявил, что его супруга Меланья Трамп является «замечательной первой леди». Он также добавил, что «быть первой леди и быть замужем за ним, то это не так уж и легко».

СМИ сообщали, что в октябре Трамп в Белом доме объявил о своем новом указе, касающемся борьбы с распространением опиоидов в стране. Однако после выступления забыл, что документ все же необходимо подписать: на помощь к нему пришла первая леди, намекнув супругу на оплошность.